Yvelines : bien vieillir à domicile avec le Pôle Gérontologique Léopold Bellan En décembre 2023, le Pôle gérontologique Léopold Bellan de Magnanville a obtenu la labellisation Centre de Ressources Territorial (CRT) pour les Yvelines Nord. L'objectif de ce pôle est de fournir des réponses adaptées et novatrices aux besoins des seniors fragilisés et en situation de dépendance, en facilitant leur maintien à domicile le plus longuement possible. Les modalités de cette transformation s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques.





Solidement implantée dans le Mantois, la fondation y a établi trois résidences pour personnes âgées dépendantes à Magnanville, Mantes-la-Jolie et Septeuil, offrant ainsi un soutien de longue date aux aînés. Elle propose également des services de soins et d'accompagnement à domicile, tels que l'hospitalisation à domicile, les soins infirmiers à domicile, un centre de santé et une plateforme de soutien aux aidants.



L'évolution de ce pôle gérontologique s'est orientée vers un renforcement de l'accompagnement à domicile, en collaboration étroite avec les acteurs locaux.



Expert en gériatrie, l'établissement, face au vieillissement démographique et à la volonté des aînés de demeurer chez eux, a pris un virage stratégique en devenant Centre de Ressources Territorial (CRT) dans le nord des Yvelines.



Les CRT, créés en 2022, ont pour mission d'offrir un accompagnement à domicile sans frais , essentiel dans un contexte de précarité et de manque de ressources médicales.



Les CRT interviennent de deux façons : ils soutiennent les professionnels locaux dans le maintien à domicile des seniors et offrent un accompagnement spécifique aux personnes âgées en perte d'autonomie.



En tant que soutien en expertise gériatrique , le CRT fournit :

Des sensibilisations sur diverses thématiques, en présentiel ou à distance, telles que la prévention des chutes, l'adaptation du logement, l'accès aux aides, la gestion des débuts de la maladie d’Alzheimer et l'accompagnement en fin de vie.

Des analyses de pratiques menées par un psychologue.

Un accès à la télémédecine et à des consultations spécialisées.

Des initiatives de prévention et de dialogue entre professionnels.

Des activités ludiques et sociales destinées aux seniors à domicile.

Le CRT propose une alternative rassurante à l'admission en établissement spécialisé :

L'élargissement du Dispositif d’Accompagnement Renforcé à Domicile (DRAD), qui passe de 15 à 30 places, offrant un service similaire à celui d'un Ehpad, mais à domicile.

L'accès aux animations des Ehpad pour les seniors à domicile, avec transport adapté si nécessaire.

Un soutien aux aidants via le programme "Un temps pour soi" et la plateforme de répit de la résidence médicalisée de Mantes-la-Jolie.

La formation des professionnels à domicile par un ergothérapeute sur les équipements et les meilleures pratiques.

Des ateliers éducatifs animés par des travailleurs sociaux ou des infirmières sur les droits sociaux et la nutrition.

La mise en réseau des professionnels pour éviter l'isolement et fournir conseils et assistance.

