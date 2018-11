Article publié le 23/11/2018 à 02:21 | Lu 103 fois Yren' : un voyagiste spécialisé dans les voyages sur-mesure pour seniors On le sait, les seniors sont de grands voyageurs. Pour autant, les tour-opérateurs ou agences de voyage ne proposent pas forcément des produits adaptés aux besoins et envies de 60 ans et plus. C’est pour répondre à ces attentes qu’Yren’ lance une gamme de voyages sur-mesure pour les seniors qui sont restés jeunes dans leur tête.

Les seniors de tous âges voyagent. Surtout les jeunes seniors qui parcourent la planète avec souvent, un panier moyen plus élevé que l’étudiant qui part avec son sac à dos. C’est bien normal d’ailleurs, ces deux types de clientèles n’ont ni les mêmes envies, ni les mêmes besoins.



Si de nos jours, on peut partir en Extrême-Orient ou en Amérique du sud en quelques clics, les voyages des grandes enseignes généralistes ne sont pas toujours adaptés aux desideratas des seniors. Package préformaté et ultra-stéréotypé, excursions en groupe et en bus, surcoût pour les célibataires et les veufs(ves)... Bref, ces produits ne sont clairement pas en phase avec les désirs d’évasion des 60 ans et plus.



« Pour ceux qui ont gardé leur esprit baroudeur et leur soif de découverte, ces propositions de séjours ressemblent le plus souvent à des promesses d'ennui ! C’est pour répondre à ces demandes spécifiques qu’Yren’ vient de lancer une gamme de voyages sur-mesure pour les seniors qui « sont restés jeunes dans leur tête ! ». Le concept est simple : ils expriment leurs envies... et les voyagistes s'adaptent à eux et leurs proposent des départs dans des groupes de 4 à 8 personnes maximum.



Irène Belloncle, la fondatrice d'Yren’ a développé un partenariat avec AnneSo, la directrice d'une agence de voyage à Paris qui concocte des idées de séjours sur-mesure exceptionnels au Cambodge, au Vietnam, aux Etats-Unis... avec un guide connaissant parfaitement le pays, des rencontres avec les locaux, des visites facultatives pour s'adapter aux envies de chacun, des spectacles et bien plus encore !



Très créative, Anne-So est déjà à l'affût de nouveaux séjours spécialement conçus pour les seniors. Elle s'apprête à partir à la conquête des USA pendant plusieurs mois afin de rencontrer ses prestataires. Accompagnée d'un vidéaste et d'un photographe, elle va se transformer en blogueuse-voyage !



« Il n'y a pas d'âge pour barouder ! Alors nous lançons des séjours hors des sentiers battus pour petits groupes de retraités dynamiques. Les départs sont garantis à partir de 4 personnes... » indique Anne-So en guise de conclusions. Incontestablement, une agence qui répond à une véritable demande…



Tél : ​06 81 51 94 81.











