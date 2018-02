Article publié le 15/02/2018 à 01:00 | Lu 111 fois Vosgelis emploie un écrivain public numérique pour les seniors Voici une excellente initiative qui se déroule en Lorraine. En effet, le bailleur social Vosgelis, qui compte près de 40% de locataires de 60 ans et plus, a embauché un écrivain public numérique qui vient en aide aux seniors pour toutes les démarches administratives en ligne.

De plus en plus de groupes immobiliers se préoccupent du sort de leurs locataires âgés. Le fait est que le vieillissement de la population française soulève de nombreuses questions liées à l’habitat… Au coeur de celles-ci, les bailleurs sociaux tentent de répondre à cette nouvelle donne démographique.



Rappelons que d’une manière générale le logement social héberge 15% de la population et qu’un quart des habitants ont plus de 60 ans (37% chez Vosgelis). Bien conscient des problématiques liées au vieillissement de ses locataires d’un côté et de la progression des démarches administratives à faire en ligne de l’autre, le groupe lorrain a décidé de faire appel à un écrivain public numérique qui vient en aide aux personnes âgées.



En effet, même si de nombreux seniors se sont mis au web et qu’ils surfent régulièrement, ce n’est pas le cas de tous les ainés loin de là. Certains sont encore frileux à l’idée d’aller sur Internet, et encore plus lorsqu’il s’agit d’y effectuer des tâches administratives !



La jeune femme recrutée par Vosgelis est âgée de 24 ans ; elle est en mission de service civique pour six mois. Elle aide les ainés, par exemple, à changer l’adresse de leur carte grise ou à faire leur demande d’allocations logements auprès de la CAF. Une très belle initiative qui est facilement reproductible dans d’autres régions…



Créé en 1919, Vosgelis est aujourd’hui le premier OPH (Office public de l’habitat) de Lorraine avec un parc de 17.500 logements répartis dans 112 communes. Ce bailleur social loge plus de 30.000 personnes, soit 8% de la population du département des Vosges.