Article publié le 21/02/2019 à 09:28 | Lu 164 fois Vivre en solo après 60 ans de Geneviève Manois (livre) Les éditions de l’Harmattan viennent de publier un nouveau livre qui concerne une problématique senior de plus en plus courante ; en effet, cet ouvrage de 140 pages (15.5 euros) intitulé Vivre en solo après 60 ans écrit par Géneviève Manois revient en détail sur ces sexagénaires qui vivent seuls suite à des ruptures ou des deuils.

Notre société a changé. De nos jours, il n’est plus rare de voir des personnes de 60 ans et plus vivre seules, soit parce qu’elles sont veuves ou veufs, mais également, car une fois arrivés à l’âge de la retraite, les couples ont parfois du mal à résister à cette vie à deux… Et décident de se séparer.



L’image des vieux couples marchant main dans la main dans la rue n’a pas disparu de nos paysages, mais elle n’est plus aussi courante qu’avant. C’est donc sur ce phénomène de société que se penche le livre de Geneviève Manois, sur ces sexagénaires et plus qui vivent seuls provisoirement ou durablement…



Cette clinicienne psychanalytique et thérapeute de couple (elle sait donc de quoi elle parle) s'attache dans cet essai, aux questions centrales nées de cette double rupture affective et sociale : les deuils, la famille, la vie sociale, la sexualité, l'amour, les valeurs morales.



Un livre fait pour aider à comprendre, pour prendre du recul, voire des libertés sur ces nouvelles vies qui redémarrent à un moment charnière de l’existence : à quels risques se trouvent-elles exposées ? Quels sont leurs appuis ? Une notice statistique spécifique de Christian Bialès, agrégé de l'Université en économie et gestion, étaie cette réflexion.











Dans la même rubrique : < > Les projets 2019 de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir Bordeaux : des reporters seniors donnent leur vision de la ville