Article publié le 25/11/2020 à 01:00 | Lu 131 fois Vins : de biens belles bouteilles pour Noël





Si 2020 aura été pour la majorité d’entre nous faites de contraintes et de désagréments, c’est une excellente raison pour finir cette année avec de la joie. Des repas de fêtes « réduites » n’empêcheront pas de déguster des menus d’exception accompagnés de quelques jolies bouteilles.

Des blancs, des rouges, des vins rares, la France est riche d’appellations qui s’accorderont parfaitement à ces moments festifs. Même en petits comités. Voici une courte sélection pour accompagner quelques plats raffinés.



Nous commencerons avec deux blancs. Le premier a été récompensé par une médaille d’or au concours général de Paris 2019. Il s’agit d’un Charnay les Macons Domaine Les Perserons 2017 de la cave de Charnay.



Un vin qui a également été récompensé du titre de meilleur chardonnay du monde en 2020. Originaire de vieilles vignes, il se distingue par une robe dorée intense et par un nez d’une grande richesse en arômes.



En bouche, il offre une attaque franche et pleine de fraîcheur qui se prolonge avec un final de pain grillé persistant. Un vin parfait avec un bouquet de langoustines ou des coquilles Saint Jacques.



Un peu plus au nord, c’est un autre blanc qui a retenu notre attention. Un Meursault Les Dressoles 2017. Appellation prestigieuse, le Meursault apporte son prestige aux plus belles tables.



Celui du domaine Jean Féry, des propriétaires récoltants qui exploitent des vignes anciennes pour élaborer ce Meursault. Elaboré en culture traditionnelle avec des labours manuels et une conversion progressive vers l’agriculture biologique, ce vin est vinifié en fût de chêne français avec un renouvellement de 60% en fûts neufs.



Un élevage parfait qui aboutit à un vin subtil et délicat. Une robe limpide et lumineuse aux reflets d’or pâle, voilà la première approche de ce vin. Son nez aux notes florales et de fruits blancs est un prélude à une bouche où se mêlent agrumes confis et poires.



Rond, gras, il offre une longueur en bouche où il révèle toute sa structure. Pour ce vin d’exception, on choisira le meilleur des turbots que l’on aura déniché chez le meilleur poissonnier.

Restons en Bourgogne pour découvrir l’une de ses appellations la plus délicate : un Volnay. Le Volnay Village du domaine du Compte Armand est à l’image de son terroir charmeur et délicat. Un vin de dentelle.



Un nez de petits fruits rouges et de pain d’épices, il offre une bouche fraîche pleine d’élégance. Structuré, ce vin ne demande qu’à être conservé précieusement quelques années. Une gourmandise de Noël ou un joli cadeau.



Dans un registre différent, nous vous proposons la découverte de la Cartagène. Un vin d’apéritif issu du Languedoc. Ce vin ancien nommé Cartagène ou Carthagène est un vin de liqueur issue d’un assemblage toujours identique de 80% de moult de raisin frais et de 20% d’eau de vie de vin.



Le Languedoc revendique avec ce vin, une très ancienne tradition vigneronne qui remonte au passage de Hannibal, lors de la deuxième guerre punique, en 200 avant J.C. Son nom rappelle la capitale Carthage.



Il se servait autrefois dans les grandes occasions ou lors de visites d'hôtes importants.



Aujourd’hui, il est consommé en apéritif, digestif, ou encore en accompagnement de melon, de chocolat, de fruits secs, de foie gras, un fromage persillé ou une tarte aux noix. Sa robe or foncée révèle son côté vin d’apéritif. Une bouche de fruits confits en fait une véritable gourmandise. Il est produit par la cave de Roquebrun.



Joël Chassaing-Cuvillier







Dans la même rubrique < > Tierra Madre et Cihuatan : Guatemala Rum ou Ron del Salvador Cortoisie : la France, terre de whysky Le Gin Purple chez Odevie