Article publié le 01/02/2022 à 07:55
Villes et Villages où il fait bon vivre : Angers en tête du classement 2022 devant Annecy et Bayonne





Angers prend la tête du classement Villes & Villages où il fait bon vivre (sur 500 villes) grâce à son attractivité immobilière et détrône de fait, Annecy (2ème), une première depuis la création du palmarès en 2017. Bayonne est 3ème. Détails.

Selon ce nouveau classement, Annecy, première ville du palmarès depuis deux années consécutives, cède sa place à Angers qui prend en 2022 la tête du classement. Et Bayonne complète le podium.



La cité angevine se démarque notamment par son attractivité immobilière, en conservant des prix relativement accessibles... Précisons que ce nouveau classement prend en compte l’ensemble des 34.827 communes de France métropolitaine en les analysant sur 187 critères (4 nouveaux critères ajoutés), répartis dans 9 catégories pondérées par un sondage exclusif.



Cette année, le palmarès intègre une nouvelle catégorie, l’attractivité immobilière, pour prendre en compte les enjeux croissants liés aux mouvements des populations, conséquences de la crise sanitaire et de la généralisation du télétravail.



Pour Thierry Saussez, président de l’Association Villes et Villages où il fait bon vivre, « cette troisième édition du palmarès conforte la reconnaissance des villes moyennes et des villages qui offrent aux habitants qualité de vie et proximité des services ».



Et d’ajouter : « depuis le développement du télétravail, de nombreux Français aspirent à un logement plus grand, avec, si possible, un jardin. L’importance accordée à la connexion internet haut débit, l’un des 187 critères du palmarès, indique également une volonté, selon nous durable, de se déconnecter des grandes agglomérations tout en restant connecté à son environnement personnel et professionnel ».



Pour Loïc Cantin, président adjoint de la FNAIM, « La crise sanitaire a été un révélateur et un détonateur de nouvelles tendances qui se sont affirmées dans le parcours résidentiel des Français. Le palmarès Villes et Villages où il fait bon vivre est la parfaite illustration de ces nouvelles orientations. La généralisation du télétravail et l’envie d’espace, proche de la nature, ont favorisé le départ des populations des grandes agglomérations au profit des villes moyennes et villages situés à proximité ».



C’est notamment cette nouvelle catégorie qui permet cette année le sacre d’Angers à la première position des villes où il fait bon vivre, suivie de près par Annecy et Bayonne, occupant respectivement la deuxième et troisième marche du podium. Ces agglomérations à taille humaine répondent aux attentes des Français, grâce à la douceur de vivre et à la proximité des services.



Les grandes métropoles, quant à elles, continuent de chuter dans le classement : Paris prend la 66e position (55e en 2021), Marseille arrive à la 93e place (85e en 2021) et Lyon perd 7 places et termine 63e au classement.



Du côté des villages de moins de 2.000 habitants, c’est la commune de Guéthary (64), située à proximité de Biarritz, qui ravit la première place devant Peltre (57), lauréate 2021 et Epron (14). Offrant déjà une belle qualité de vie et un accès aux commerces et aux loisirs, le village du Pays-Basque se démarque par son attractivité immobilière, en forte hausse malgré des prix déjà élevés.



Au-delà du Palmarès, l’association Villes et Villages où il fait bon vivre distingue à travers un label, 3.128 communes éligibles cette année qui peuvent rejoindre le cercle très restreint des territoires valorisés.



Créée en 2017, l'association a pour objectif de promouvoir les villes et villages où il fait bon vivre, c’est-à-dire les territoires dont l’action est la plus équilibrée entre les différentes attentes des Français.









