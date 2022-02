Vieille, c'est à quelle heure ? de Sophie Dancourt (livre)

« Et si la cinquantaine était le début d'une nouvelle étape de vie ? »… C’est la question, essentielle, que nous pose Sophie Dancourt dans cet ouvrage.Considérée comme l’antichambre de la mort sociale, cette cinquième dizaine marque souvent dans la vie des femmes -même si les choses commencent à changer- un tournant décisif trop souvent synonyme d’invisibilité.C’est pourtant le moment pour ces femmes de se libérer du syndrome de la bonne élève et de la femme parfaite et de se réaliser pleinement. C’est ce que propose ce nouveau livre résolument engagé et salvateur.Pour rappel, en moyenne, les Français considèrent que l’on devient une personne âgée à 72 ans . D’après les données de l’INSEE, cela représente un peu plus de 8 millions de personnes.Cette moyenne masque évidemment des opinions divergentes. Ainsi, 5% jugent que l’on est une personne âgée avant 60 ans, 16% entre 60 et 69 ans, 43% entre 70 et 79 ans et 35% à 80 ans voire plus.Notons aussi que cette perception évolue avec l’âge des répondants. Plus on vieillit… plus on repousse le curseur de cet âge fatidique ! Pour un Français de 18 à 24 ans, on devient une personne âgée à 65 ans en moyenne tandis qu’on appartient à cette catégorie à partir de 77 ans chez les Français de 65 ans et plus.