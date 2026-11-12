Tourisme et loisirs

Vacances d'hiver : la SNCF ouvre ce jeudi sa billetterie, et vos petits-enfants de 4 à 11 ans paient 60 % de moins avec votre carte Avantage Senior

Depuis ce jeudi, les billets de TGV des vacances d'hiver sont en vente, et avec eux ceux de tout le printemps, jusqu'au début de l'été. Si vous prévoyez d'emmener vos petits-enfants à la montagne en février, ou d'aller les garder pendant leurs congés, la billetterie SNCF s'ouvre plus de six mois avant le dernier départ. Premier arrivé, premier servi : avant de cliquer, une règle de la carte Avantage Senior mérite d'être connue.

Par Fabrice Crozier | Publié le 12 Novembre 2026 à 09:09 | mis à jour le 12 Novembre 2026 à 09:09



La SNCF ouvre sa billetterie des vacances d'hiver jusqu'au 2 juillet 7 janvier au 2 juillet 2027, comme l'annonce



C'est la première fois que la compagnie ouvre aussi loin l'ensemble de ses TGV INOUI en France : l'an dernier, cette fenêtre jusqu'à l'été était réservée aux trajets directs du Sud-Est. Pour nous qui prenons le train pour rejoindre nos enfants ou garder nos petits-enfants pendant les congés scolaires, c'est une occasion de s'organiser tôt. Ouest-France résume d'ailleurs la règle du jeu en quatre mots : premier arrivé, premier servi.

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Les vacances d'hiver de vos petits-enfants ne tombent pas forcément avec les vôtres Avant de choisir vos dates, un détail compte avant tout : la zone scolaire de vos petits-enfants. Elle n'est pas forcément la vôtre, et les vacances de février seront décalées d'une semaine d'une zone à l'autre. La zone C, qui regroupe notamment Paris, Créteil, Versailles, Toulouse et Montpellier, partira la première, du samedi 6 au lundi 22 février 2027.



Suivra la zone A, du samedi 13 février au lundi 1er mars, puis la zone B, du samedi 20 février au lundi 8 mars. Vous gardez à la fois des petits-enfants parisiens et lillois ? Vous aurez alors deux départs à prévoir, à deux semaines d'intervalle. Je vous conseille de poser ces dates sur papier avant même d'ouvrir l'application, pour réserver chaque trajet du premier coup.



Carte Avantage Senior : le billet de vos petits-enfants à moins 60 %, à une condition 49 euros par an aux voyageurs de 60 ans et plus, elle réduit de 30 % votre propre billet sur les TGV INOUI et les Intercités, et plafonne son prix en seconde classe en fonction de la durée du trajet, jusqu'à 89 euros au-delà de trois heures. Les conditions publiées par SNCF Connect prévoient surtout 60 % de réduction sur le billet des enfants de 4 à 11 ans qui vous accompagnent, jusqu'à trois par trajet.



Mais cette remise obéit à deux règles qu'il vaut mieux connaître avant de payer. Le billet de l'enfant doit être acheté en même temps que celui du titulaire de la carte, et l'enfant doit voyager avec lui. Autrement dit, si les parents réservent de leur côté le billet du petit-fils et que vous achetez le vôtre un autre jour, la réduction ne s'appliquera pas. Mieux vaut réserver tout le monde dans le même panier.

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La SNCF ouvre sa billetterie de Noël et les prix grimpent vite : après 60 ans, votre carte Avantage plafonne votre billet de TGV à 89 € C'est là que la carte Avantage Senior devient précieuse. Vendueaux voyageurs de 60 ans et plus, elle réduit de 30 % votre propre billet sur les TGV INOUI et les Intercités, et plafonne son prix en seconde classe en fonction de la durée du trajet, jusqu'à 89 euros au-delà de trois heures. Les conditions publiées par SNCF Connect prévoient surtoutqui vous accompagnent, jusqu'à trois par trajet.Mais cette remise obéit à deux règles qu'il vaut mieux connaître avant de payer. Le billet de l'enfant doit être acheté en même temps que celui du titulaire de la carte, et l'enfant doit voyager avec lui. Autrement dit, si les parents réservent de leur côté le billet du petit-fils et que vous achetez le vôtre un autre jour, la réduction ne s'appliquera pas. Mieux vaut réserver tout le monde dans le même panier.

Ce que la billetterie SNCF n'ouvre pas encore, et jusqu'à quand changer d'avis Tout n'ouvre pas pour autant jusqu'en juillet. Les Intercités, qui permettent notamment de rejoindre le Massif central, les Alpes et les Pyrénées, ne sont réservables ce jeudi que pour des voyages du 7 janvier au 31 mars 2027. Or les vacances de printemps commenceront au plus tôt le 3 avril : pour partir à ce moment-là en Intercités, il faudra patienter. Même chose pour les TGV Lyria vers la Suisse et les TGV INOUI vers l'Italie ou l'Espagne, qui ne s'ouvrent que pour des voyages à partir du 1er avril. Les billets OUIGO Grande Vitesse, eux, sont en vente depuis le 30 septembre.



Et si vos projets changent d'ici février ? Avec la carte Avantage, l'échange et le remboursement sont gratuits jusqu'à sept jours avant le départ. À partir de six jours avant le départ, une retenue de 19 euros par personne et par trajet s'applique sur TGV INOUI. Réserver dès maintenant ne vous enferme pas, à condition de surveiller le calendrier. Le plus sage, à mon sens, est de réserver tôt les trajets de vos petits-enfants, puis de noter dans votre agenda le dernier jour où vous pourrez encore les modifier sans frais.