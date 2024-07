Upskilling : une nouvelle tendance chez les cadres seniors Certains cadres seniors ne sont pas forcément en quête d'une reconversion professionnelle totale ; pour beaucoup, l'objectif est plutôt de perfectionner leurs compétences afin de rester compétitifs sur le marché du travail. Dans cet esprit, l'upskilling est une méthode de formation qui augmente les compétences existantes afin de permettre la continuation du même métier ou du même domaine d’activité, dans un contexte de mutation des pratiques sur un secteur.



méthode de l’upskilling (que l’on pourrait traduire littéralement de « hausse des compétences ») semble particulièrement efficace dans le secteur du numérique , où cette mutation redéfinit drastiquement les critères d’employabilité des personnes.



A ce titre, les profils seniors se trouvent souvent démunis face à ces changements de fond dans leur entreprise. De fait, une étude menée par le groupe Adecco et Ipsos en mars 2023, révélait que l'âge des candidats représentait le troisième critère de discrimination à l’embauche, cité par 44% des répondants.



Ainsi, pour dépasser ces freins, Sophie, 57 ans, directrice commerciale, a décidé de renforcer ses compétences en marketing digital en rejoignant le cursus « Rebond Numérique » proposé par



Après avoir passé plus de 25 ans dans des groupes de communication, Sophie envisage aujourd’hui, à l’issue de cette formation, d'appliquer ses nouveaux acquis dans sa propre structure ou, en collaborant avec des réseaux de freelances et consultants.



Son objectif : mettre ses compétences au service de la communication de petites entreprises, de Digital Native Vertical Brand (DNVB), ainsi que d'agences de communication à Paris et en province.



« Le contenu, le format et la durée m'ont paru parfaits et m'ont vraiment donné envie de me mettre à l'heure digitale. Pour une novice comme moi, cette formation démystifie le digital et le rend accessible aux apprenants avec peu d'expertise dans ce domaine . Elle m'a fourni des bases solides pour piloter des stratégies de Growth Marketing tout au long du parcours client » souligne Sophie.

