Article publié le 24/03/2020 à 09:07 | Lu 95 fois Une rose blanche ou comment rendre hommage à un proche défunt pendant le covid-19 Le 17 mars dernier, en direct sur France 2, le premier ministre Edouard Philippe annoncait l'interdiction de se rendre à l'enterrement d'un proche pendant toute la durée du confinement dû au coronavirus. Dans ce contexte, Pauline Ronez, la fondatrice d'Une Rose Blanche, rend gratuit son service en ligne pour célébrer de manière collective la vie du défunt et lui rendre hommage.





Dans ce contexte compliqué, comment témoigner de son affection, soutenir la famille et rester soudés pendant ce moment particulièrement difficile… Pauline Ronez (29 ans), fondatrice d'Une Rose Blanche, présente des solutions concrètes pour célébrer la vie du défunt et lui rendre hommage.



En cette période de crise sanitaire sans précédent, les enterrements doivent être célébrés dans la plus stricte intimité. L'effectif doit être restreint à la famille très proche, c'est-à-dire uniquement les personnes déjà confinées au sein d'un même foyer. Tout rassemblement collectif suivant les obsèques est interdit.



En parallèle, plusieurs diocèses ont indiqué que ces obsèques ne pouvaient pas avoir lieu dans les églises. En revanche, un court temps de prière au cimetière, pour l’inhumation du corps ou des cendres, peut être organisé mais encore une fois : uniquement avec la famille proche. ⁠



Pourtant, les obsèques sont souvent considérées comme une étape essentielle du deuil. Elles permettent à la fois une prise de conscience réelle de ce qui se passe et aussi de dire au revoir collectivement au défunt.



C'est pour permettre aux familles et aux amis de se soutenir mutuellement et d'apporter leur soutien à leur proche qu'Une Rose Blanche propose une solution (virtuelle mais réelle) pour partager collectivement les souvenirs ou les instants heureux passés avec le défunt.



Le concept est simple : il suffit de rassembler en ligne gratuitement, auprès de ceux qui l’ont connu, des témoignages et photos en hommage au cher disparu. À défaut de pouvoir se rendre sur le lieu de la cérémonie, l'entourage peut ainsi commencer son travail de deuil et manifester sa présence en partageant un témoignage, un souvenir, une photo…



Pour ceux qui le souhaitent, il existe également la possibilité d’éditer ensuite livre (ou un PowerPoint) en sa mémoire (option payante) que tous pourront regarder ensemble dès que la situation le permettra. Ce support est aussi un passeur de mémoire, puisqu'il perpétue le souvenir du défunt de génération en génération.

Attachée aux valeurs familiales et à la transmission entre les générations, Pauline a toujours aimé créer des albums photos de famille. Elle réalise alors l’importance que ce genre de support peut représenter à l’occasion d’un deuil : il s’agit d’une belle manière de faire le point sur la relation qu’on a eue avec le défunt, de se remémorer les bons souvenirs et de célébrer le passé pour pouvoir mieux avancer dans la vie.



Plusieurs entreprises de pompes funèbres, assurances, paroisses et fleuristes sont déjà associées à cette proposition digitale.



