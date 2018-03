Article publié le 22/03/2018 à 01:00 | Lu 44 fois Une maison de retraite à Hollywood pas comme les autres Que tous ceux qui ont une image vieillotte et tristounette des maisons de retraite se ravisent… Il existe en effet dans le monde, un établissement pour personnes âgées pas comme les autres. Il s’agit de la fameuse et très luxueuse maison de retraite financée par les stars d’Hollywood et destinée aux anciens salariés des studios.

Voici une maison de retraite qui ferait un bon sujet de scénario. En effet, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas comme les autres. Ultra-luxueuse, elle dispose d’un parc de 20 hectares, d’une petite chapelle, d’un mini-golf offert par Michael Douglas, d’une immense piscine offerte par Jodie Foster, etc.



Depuis plus de 60 ans, « The Motion Picture and Television Fund’s Woodland Hills Campus », de son nom officiel, accueille tous les retraités qui ont bâti Hollywood. Elle a ouvert ses portes en 1942. A cette époque, elle pouvait recevoir 24 personnes. Elles sont aujourd’hui 250 à profiter du lieu et elles paient en fonction de leurs moyens. Depuis 1992, une unité de soins pour les malades Alzheimer a également été ouverte. Elle se situe parmi les meilleures du pays en termes de soins et de traitements.



A l’origine, rien n’aurait été possible sans l’organisation caritative fondée par Mary Pickford et Charlie Chaplin en 1921 pour aider les employés des studios de cinéma, ni sans l’achat en 1940 du terrain par le Fonds cinématographique et télévisuel.



Comme le rappelle un récent reportage passé sur TF1, l’idée de base de Chaplin était qu’il fallait créer un établissement capable d’accueillir les anciens travailleurs d’Hollywood, les « petites mains », celles qui sont créditées en minuscule dans les génériques de fin : décorateurs, preneurs de son, accessoiristes, habilleuses, etc.



L’une des plus anciennes résidentes de cette maison de retraite a 107 ans. Il s’agit de Rhutie Tompson, et c’est elle qui a colorié pour la toute première fois la fameuse souris de Disney, Mickey Mouse.