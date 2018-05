Article publié le 23/05/2018 à 01:00 | Lu 81 fois Une grande campagne de com' pour faire connaitre le Nutri-Score Alors que Santé publique France a lancé sa première campagne grand public visant à faire connaître aux consommateurs l’étiquetage nutritionnel officiel Nutri-Score, revenons plus en détail sur ce logo qui va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien.

Alors que cette campagne est actuellement en ligne et sur vos écrans, les pouvoirs publics (par le biais de Santé publique France) souhaitent rappeler que le Nutri-Score est l’étiquetage nutritionnel officiel recommandé en France.



Ce logo se veut synthétique, compréhensible et fondé sur des bases scientifiques (contrairement à de nombreuses informations présentes sur les packagings qui s’avèrent in fine, plus ou moins « fumeuses » et « trompeuses »). Le Nutri-Score fournit aussi une information immédiate au consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits qu’il achète. N’oublions pas que « nous sommes ce que nous mangeons ».



Conformément à la législation européenne, son application est facultative et repose uniquement sur le volontariat des entreprises et des marques. Toutefois, et comme le rappelle Santé publique France, « son adoption par le plus grand nombre serait un progrès important pour améliorer l’alimentation, et donc la santé des Français ».



Sachez que les premiers produits affichant le Nutri-Score vont apparaître progressivement dans les rayons. À date, plus de 50 entreprises se sont d’ores et déjà engagées à faire figurer le logo sur leurs produits d’ici à 2019.



Sur une échelle de 5 couleurs (du vert foncé au orange foncé), associées à des lettres allant de A (« meilleure qualité nutritionnelle ») à E (« moins bonne qualité nutritionnelle), Nutri-score permet au consommateur d’avoir accès à une information lisible et compréhensible sur la qualité nutritionnelle globale des produits, au moment où il fait ses courses. Le consommateur peut donc plus facilement comparer les produits au sein d’un même rayon et orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle.



Parmi elles, quelques grands noms de l’industrie agro-alimentaire avec des marques comme Fleury Michon, McCain, Weight Watchers, Bonduelle, Intermarché, Auchan et Leclerc Drive qui apposent déjà le Nutri-Score sur plusieurs de leurs emballages dans les rayons et en ligne.