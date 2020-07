Une genouillère connectée pour lutter contre l'arthrose

L’arthrose ou ostéoarthrite, est une maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage (genou, hanche...). Elle génère ensuite, douleur et rigidité au niveaux des articulations concernées. Rappelons que l’arthrose est la forme la plus répandue d’arthrite, elle toucherait dans les dix millions de Français.



Et ces chiffres sont en constante augmentation en raison des facteurs sociétaux comme l'évolution de l'obésité et le vieillissement de la population.



Les sociétés savantes internationales de rhumatologie recommandent la rééducation lorsque l'on souffre d'arthrose de genou. Cela permet de diminuer les douleurs ressenties, d'améliorer l'autonomie et de retarder la chirurgie. De plus, de récentes études ont montré l’intérêt clinique de l'auto-rééducation supervisée dans la prise en charge de patients atteints d'arthrose du genou.



Dans ce esprit, la société Ted Orthopedics présente une solution (genouillère plus application) qui vise à permettre au patient de réaliser des protocoles de rééducation personnalisés et à domicile. Ces derniers sont soutenus par la littérature clinique et une application propose au patient des vidéos de démonstration pour expliquer les exercices et un suivi en temps réel, pour sécuriser les mouvements.



Précisons que la genouillère connectée (et son application) sont disponibles sur prescription et en

partie remboursée par la sécurité sociale, pour les exercices de rééducation à domicile.



Le produit sera commercialisé en septembre 2020 et sera disponible en pharmacie et sur le site internet de la marque. Par ailleurs, dès cet été, Ted Orthopedics met en ligne un site internet nommé arthrose.tedorthopedics.com permettant aux patients d'obtenir (gratuitement) des conseils personnalisés pour mieux vivre leur pathologie.