Article publié le 15/07/2019 à 08:28 | Lu 238 fois Une campagne de financement pour le tournage d'un ultime film porno avec une septuagénaire Voici une information pour le moins étonnante. En effet, la réalisatrice de films X, Olympe de G., connue dans ce milieu pour ses productions alternatives et féministes pro-sexes, vient de lancer une campagne de financement participatif destinée à la réalisation d’un film porno avec une septuagénaire qui fera l’amour pour la dernière fois avant de programmer sa mort en 2021.

De nos jours, on retrouve le crowfunding dans tous les domaines d’activité : recherche scientifique, financement d’artistes, lancement de nouvelles montres, mise sur le marché d’un vélo électrique et même, tournage d’un film porno !



C’est le cas de la réalisatrice Olympe de G qui vient de lancer une campagne de crowfunding pour récolter des fonds (20.000 euros) qui serviront à la réalisation d’un film porno mettant en scène une femme de 73 ans qui fera l’amour pour la dernière fois. En effet, la septuagénaire (en bonne santé) a décidé de programmer sa mort pour 2021.



Ce film sera intitulé « La dernière fois de Salomé ». L’idée étant de tourner ce long-métrage de manière à aborder le désir et la féminité après 60 ans. Comme le précise le synopsis du film, Salomé souhaite profiter des dernières fois comme un dernier repas, une dernière balade mais surtout la dernière fois où elle fera l’amour.



Épanouie sexuellement toute sa vie, elle souhaite pouvoir profiter une dernière fois des plaisirs de la chair, du partage et de la jouissance. Pour mener à bien ce projet, elle a décidé de passer devant la caméra d’Olympe de G, et de rencontrer sept prétendants de sexe et âge différents.











