Une application mobile pour Mon compte retraite

Inauguré en octobre 2016 par la ministre de la Santé, le compte retraite est un espace en ligne sécurisé proposé à tous les assurés, actifs et retraités. Dans la pratique, il permet de disposer, regroupé au même endroit, de l'ensemble des éléments utiles au suivi de leur carrière et de leur retraite. Il s’enrichit aujourd’hui d’une application mobile pour encore plus de praticité.

Depuis son lancement, le compte retraite s'est régulièrement enrichi de nouveaux services toujours plus adaptés aux besoins des assurés : simulateur retraite, demande de retraite unique par exemple. Le dernier en date est une application dédiée qui le rend encore plus mobile !



Dans la pratique rappelons que Mon compte retraite offre aux assurés un accès plus simple, pratique et sécurisé à l'information retraite. Par exemple, un tableau de bord personnalisé selon le profil des assurés. Mais également un accès pour les actifs et les retraités à des services en ligne commun à tous les régimes de retraite. Enfin, une identification avec FranceConnect, l'accès universel et protégé aux services publics en ligne.



Avec Mon compte retraite, les actifs obtiennent des informations sur leur carrière et leurs droits à la retraite. Ils peuvent également simuler le montant de leur future pension et connaître leur âge de départ à la retraite. Ils accèdent à la liste et aux coordonnées de leurs régimes. Quant aux retraités, ils consultent leurs paiements retraite et téléchargent leurs attestations fiscales. Des actualités en lien avec la retraite sont également proposées pour tous.



Mon compte retraite s'appuie sur l'application mobile Smart' Retraite, développée par l'Agirc-Arrco (la retraite complémentaire des salariés du privé), qu'elle remplace. Grâce à elles, les régimes de retraite souhaitent que les assurés accèdent à tout moment, sur un même espace et surtout autrement à leurs informations retraite.



Une application mobile commune à tous les régimes de retraite est disponible en téléchargement gratuit sur App Store et Play Store : Mon compte retraite.









