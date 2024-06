Une "Journée de prévention santé" pour les seniors dans les déserts médicaux A l’occasion du salon SANTEXPO qui s’est clôturé lundi à Paris, la Silver Alliance, collectif d’entreprises au service des seniors et la Banque des Territoires, acteur de la transformation des territoires, se sont associés pour organiser des Journées de prévention santé et de dépistage auprès de 20 collectivités du programme Petites Villes de Demain. Détails.

En 2050 (c’est-à-dire dans une génération), près du tiers (30%) des Français aura plus de 65 ans. Il y a aura plus d’ainés que de jeunes…



D’ores et déjà, on le sait, les territoires ruraux concentrent une part importante de personnes âgées. Aussi, ce vieillissement et cette gérontocroissance posent un certain nombre d’enjeux de santé publique, notamment dans les petites communes rurales.



C’est pourquoi la Silver Alliance a développé une action appelée « Journée de prévention santé ».

Les déserts médicaux touchant particulièrement les zones les plus rurales, cette organisation prévoit d’organiser, avec le soutien de la Banque des Territoires, 20 Journées de prévention santé en résidence autonomie, également ouvertes aux seniors extérieurs à la résidence, dans les déserts médicaux des collectivités membres du programme Petites Villes de Demain.



L’objectif étant d’améliorer la qualité de vie de ces ainés et d’accompagner les transitions en milieu rural.



Dans la pratique, une journée de prévention santé consiste à coordonner dans une résidence autonomie, sur une même journée, différents professionnels afin d’effectuer des sessions de dépistage divers et variés.



Précisons que cette journée est une déclinaison opérationnelle du programme ICOPE recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il vise à mesurer et à préserver six fonctions principales : mémoire, nutrition, audition, vision, psychologie et mobilité.



Au final, cette journée doit permettre aux personnes âgées de réaliser un bilan de leur santé et de favoriser la prévention de pathologies (à venir ou en développement) ou de risques tels que les chutes.



Comme le souligne Benjamin Zimmer, directeur de la Silver Alliance et membre du comité scientifique de la SFGG (Société française de gériatrie et gérontologie) : « le programme pour les seniors est simple : il s’agit d’effectuer en une seule journée et au même endroit un bilan visuel, auditif, nutritionnel, de posturologie et de mutuelle santé ».



Et de poursuivre « des bilans sanguins et vaccinations pourront également être effectués. Nous garantissons la qualité du service partout en France métropolitaine nous avons sélectionné des professionnels respectant un cahier des charges strict et réplicable ».



« Quand on connaît les difficultés pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, d’autant plus dans les déserts médicaux, cette journée est l’occasion pour les visiteurs d’anticiper des pathologies liées au vieillissement et ainsi de favoriser le maintien de leur autonomie et préserver leur capital santé ».



Cette année, une vingtaine de communes françaises devraient être concernées par cette action.

