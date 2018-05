Article publié le 24/05/2018 à 01:00 | Lu 15 fois Un problème : qui appeler et comment prévenir les secours en cas d'urgence ? En cas d'urgence, et uniquement en cas d'urgence, comment alerter le Samu, les pompiers ou encore la police ou la gendarmerie ? Les réponses avec Service-public.fr.

Pour alerter le Samu ou les pompiers en cas d'urgence, il vous faut passer par un numéro court :

- le 15 pour le service d'aide médicale urgente (Samu) par exemple en cas de malaise cardiaque ;

- le 18 pour les pompiers en cas d'incendie ou d'accident de la route par exemple.



Il est également possible de composer le 112 (numéro unique utilisable dans tous les pays de l'Union européenne) à partir duquel vous serez orienté vers le bon service.



Si vous avez des difficultés à entendre ou à parler, vous pouvez passer par le 114 ce qui vous permettra de communiquer par SMS avec votre correspondant.



Pour alerter la police ou la gendarmerie en situation d'urgence, il vous faut composer par contre le 17.

Là encore, il est possible d'utiliser le 112 ou le 114.



À savoir : tous ces numéros sont gratuits et accessibles 24h/24.



Rappel : lancer une fausse alerte auprès de ces services est un délit qui peut être puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende.



Source - le 15 pour le service d'aide médicale urgente (Samu) par exemple en cas de malaise cardiaque ;- le 18 pour les pompiers en cas d'incendie ou d'accident de la route par exemple.Il est également possible de composer le 112 (numéro unique utilisable dans tous les pays de l'Union européenne) à partir duquel vous serez orienté vers le bon service.Si vous avez des difficultés à entendre ou à parler, vous pouvez passer par le 114 ce qui vous permettra de communiquer par SMS avec votre correspondant.Pour alerter la police ou la gendarmerie en situation d'urgence, il vous faut composer par contre le 17.Là encore, il est possible d'utiliser le 112 ou le 114.: tous ces numéros sont gratuits et accessibles 24h/24.: lancer une fausse alerte auprès de ces services est un délit qui peut être puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende.