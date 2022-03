Article publié le 29/03/2022 à 01:00 | Lu 147 fois Un potage (super) productif par Antoine le Potagiste (livre)





Au programme de cet ouvrage de 192 pages qui parait chez Albin Michel, les techniques à connaitre (modes de culture, gestes et autres outils), les cultures à privilégier (variétés les plus intéressantes, calendriers mois par mois, etc.) et les écueils à éviter (gouffres de temps et d’argent, gestion et vente des surplus, etc.) avec en bonus des fiches « légumes à découvrir » à la fin du livre.

Et si vous vous mettiez à produire vos propres légumes ? Tout le monde a la main verte pour peu d’avoir la bonne approche ! Dans son premier ouvrage Un potager (super) productif (17,90 euros), Antoine le Potagiste apporte son expérience et ses nombreux conseils.



Les jardiniers en herbe pourront ainsi se lancer dans l’aventure et récolter le fruits (ou plutôt les légumes) de leur labeur ! Avec à la clé pour chaque mètre carré de pelouse transformé, la promesse de 10 euros de légumes bio pour une heure de travail annuel.



Pragmatique et efficace, l’auteur explique sans enjoliver la réalité ce que peut raisonnablement nous apporter un potager. Et comment le créer et l’entretenir, en trouvant le bon compromis entre esthétique et productivité.



Antoine Maillard, dit Antoine le Potagiste, est un amateur averti et passionné de jardin. Il a aujourd’hui dix ans de pratique intense du potager et d’expériences très diverses en la matière.



Ingénieur en informatique de formation, il est installé dans le sud-ouest. Il dispose de très bonnes notions de chimie et propose une approche très pragmatique du potager. Sans jamais perdre de vue la science.



Il a lancé sa chaîne Youtube et avec son ton franc et parfois polémique, il a su rencontrer un certain succès avec aujourd’hui 60.000 abonnés. De fait, sa chaîne compte parmi les dix premières sur le Youtube francophone en terme de nombre de vues sur le potager.



Antoine le Potagiste y apporte son expérience et ses nombreux conseils via une approche du jardin inspirée de celle des maraîchers.









