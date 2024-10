Un monde possible au Théâtre Lepic Sur la scène dans un décor d’intérieur d’appartement ordinaire, deux hommes qui ne se connaissaient pas échangent et devisent de manière frontale. Leur seul lien, sujet de leur discussion, est Alexandre, un jeune de 17 ans, qui a fui son quotidien à la suite de raisons qui lui sont très personnelles. Fils unique de l’un, Vincent, et protégé de l’autre, Éric, Alexandre est le sujet d’affrontement entre ces deux hommes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/10/2024

Ces deux hommes s’affrontent à travers une joute verbale musclée. Les délicates problématiques du lien filial se confrontent à celles du lien amoureux, ayant des prismes différents voire opposés.



Provocations, révélations et non-dits rythment ce dialogue virulent qui, au fil de l’échange, évolue.



A travers cette apparente confrontation face au père, Éric va en fait se révéler être celui qui pourra apaiser la difficile relation entre le père et le fils.



A terme, grâce au pouvoir des mots, Vincent sera-t-il contraint d’accepter la réalité et de trouver en lui la force de l’accepter ?



Les deux acteurs, Niels Dubost et Xavier Bazin, nous font découvrir au fur et à mesure dans ces personnages singuliers que tout oppose, l'importance et l’évidence de la tolérance. En nous dévoilant leurs failles et leur colère avec pudeur, ils nous touchent directement.



C’est au théâtre Le Pic, plein de charmes, perché dans les hauts de Montmartre que l’on peut voir cette œuvre originale de Chariff Ghattas. Un lieu intimiste appartenant depuis 2008 à Salomé Lelouch, fille du célèbre cinéaste.



Alex Kiev



https://theatrelepic.com/2024/07/01/un-monde-possible/



Tous les lundis et mardis à 19h







