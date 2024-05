Un copropriétaire peut-il accéder à toutes les parties communes de son immeuble ? Monsieur N, résident et copropriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée, a sollicité auprès du syndicat de copropriété la remise d'un badge ainsi que le code permettant l'accès à la cage d'escalier principale. Confronté à un refus catégorique... il n'a eu d'autre choix que de saisir les tribunaux pour contester cette décision.





Quel est le fondement du droit de Monsieur N à revendiquer cet accès?



Au cœur du litige se trouve le droit d'accès aux parties communes pour les copropriétaires . Ce droit découle directement de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété des bâtiments. Toutefois... une exception subsiste : elle concerne les parties communes qualifiées de « spéciales » ou réservées à « usage exclusif » .



Ces dispositions particulières sont précisées dans le règlement de copropriété ; elles peuvent restreindre l'accès à certaines zones (telles que balcons, terrasses, jardins ou couloirs) au bénéfice exclusif d'un propriétaire donné.



Dans le cas qui nous occupe - celui de Monsieur N - la haute juridiction a noté un manque crucial dans le raisonnement des juges d'appel : aucun constat n'avait été fait quant à un éventuel statut spécial de l'escalier principal en vertu du règlement. Ainsi, avec rigueur et sans ambages, elle invalide leur arrêt...



Et maintenant ? La cause est renvoyée devant la même cour afin qu'elle se prononce définitivement sur ce point précis : l'escalier contesté constitue-t-il une partie commune spéciale selon les termes du règlement ou non ?





Publié le 20/05/2024 à 01:00 | Lu 195 fois









