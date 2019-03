Article publié le 13/03/2019 à 04:50 | Lu 107 fois Toutoutouyoutou : Véronique vous fait suer au sein des Villas Beausoleil Tout le monde se souvient de ce fameux Toutoutouyoutou qui a fait suer une grande partie des baby-boomeuses dans les années 80. Aujourd’hui, la Véronique du duo Véronique et Davina propose des cours de gym au sein des résidences-services Villa Beausoleil.

Bouger. Un peu, beaucoup ou passionnément, mais bougez ! Quelque soit l’âge il faut pratiquer une activité physique régulièrement pour entretenir son corps et son esprit. C’est ce que vous propose Véronique de Villèle (vous savez, la Véronique de Véronique et Davina !) au sein des résidences-services Beausoleil.



On ne cesse de le répéter… Même si cela fait des années que l’on a abandonné le sport pour privilégier le sport… à la télé, on peut s’y remettre ! Il n’est jamais trop tard, il suffit juste de trouver les bons gestes et les exercices qui conviennent à son état de santé.



Au sein des Villas Beausoleil, Véronique vous propose donc de découvrir ses cours sur-mesure spécialement conçu pour les sportifs seniors : de l’échauffement à l’étirement, pas à pas, elle vous aide à tonifier tout votre corps et à travailler votre équilibre. Toujours en musique et dans la bonne humeur !



Depuis plusieurs années, Véronique de Villèle affiche avec fierté son engagement auprès des seniors, que cela soit à travers ses cours « Gym Silver Tonic » qu’elle donne toujours aux Cercles de la Forme ou son implication auprès de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, qu’elle a cofondée en 2004 avec le Professeur Bruno Dubois et le Docteur Olivier de Ladoucette.



Comme le souligne Laurent Boughaba, président fondateur des Villa Beausoleil : « sa générosité, sa joie de vivre et son attitude motivante et positive nous ont conduits à vouloir nous engager à ses côtés, simplement, pour le bien-être de nos résidents et des seniors d’aujourd’hui ».



Et de poursuivre : « le droit de vieillir heureux est un enjeu majeur pour lequel ma famille et moi-même nous nous mobilisons depuis trois générations. Cet engagement passe notamment par la mise en place d’activités sportives pour préserver le capital santé et l’autonomie de nos résidents. Alors qui d’autre que Véronique pour nous accompagner sur ce beau projet ! »



De son côté, Véronique explique : « Laurent a une vision très moderne des seniors et veut construire des lieux de vie innovants dans lesquels on retrouve cette singularité. C’est un projet qui me touche ! Il a grandi en maison de retraite, il sait de quoi il parle. Comme moi qui ai côtoyé toutes les générations en salle de sports ! »



Véronique animera tout au long de l’année des séances sportives à l’attention des résidents et voisins des résidences, et ce dans toute la France. L’occasion unique de rencontrer Véronique, une personnalité solaire et engagée pour le bien-être des seniors, mais aussi d’apprendre ses exercices indispensables pour se maintenir en forme ! Les cours pourront accueillir jusqu’à 50 personnes.



Ainsi, dès le mois d’avril, Véronique animera des conférences et cours de gym Beausoleil au sein des différentes Résidences Services Seniors Villa Beausoleil, selon le planning suivant :

Mardi 2 avril : Villa Beausoleil de Levallois

Jeudi 16 mai : Villa Beausoleil Château de Meudon

Vendredi 7 juin : Villa Beausoleil de Deauville

Jeudi 4 juillet : Villa Beausoleil de Metz

Jeudi 19 septembre : Villa Beausoleil de La Rochelle

Jeudi 10 octobre : Villa Beausoleil Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Jeudi 7 novembre : Villa Beausoleil de Cormeilles en Parisis









