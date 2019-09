Article publié le 09/09/2019 à 01:06 | Lu 200 fois Tourisme médical : soins et destinations préférés des seniors français Seniors et tourisme médical : 10 soins remboursés + pays préférés Joindre l’utile à l’agréable est l’essence même du tourisme médical ; d’une part, le patient peut visiter et découvrir une nouvelle ville ou un nouveau pays ; de l’autre, cette escapade hors de France, lui permet de se soigner et de retrouver la santé.

Rappelons que le retraité peut bénéficier, dans les pays de l’Union européenne ou sur d’autres continents, de soins divers et variés. Ces derniers englobent les traitements dentaires, les chirurgies réfractives, les cures et même des opérations de chirurgie esthétique.



De plus, il faut savoir qu’aujourd’hui, certaines mutuelles pour retraités remboursent et dédient des forfaits spéciaux pour le « tourisme médical » afin de prendre en charge une partie des frais médicaux engagés hors du pays.



Ci-dessous, nous vous proposons un topo complet sur les soins réalisés à l’étranger et les pays où le tourisme médical connaît un bel essor ainsi que les démarches à suivre pour être bien remboursé.



Tourisme médical : le point sur les soins les plus sollicités par les seniors à l’étranger

Le tourisme de santé des plus de 60 ans concerne de nombreuses spécialisations à but médical pris en charge par certaines mutuelles santé sous réserves toutefois, de respecter certaines démarches comme :

• Actes dentaires : implants, prothèses, blanchissement, etc.

• Chirurgies des yeux : correction de la myopie par laser, opération Lazik, etc.

• Chirurgies orthopédiques : prothèse de la hanche, prothèse du genou, etc.

• Cures : thermalismes, balnéothérapies, thalassothérapie, etc.



Afin de garantir le remboursement d’une partie de ces frais, la sécurité sociale et la mutuelle exigent de remplir le formulaire des soins à l’étranger et demander sa Carte Européenne d'Assurance Maladie.



Quelles sont les destinations de tourisme médical préférées des seniors et retraités ?

Les destinations du tourisme médical ou hospitalier qui séduisent le plus les seniors sont :

- L’Afrique du Nord : la Tunisie et le Maroc pour les cures thermales et la thalassothérapie

- L’Europe de l’Est : la Hongrie et la Roumanie pour les traitements dentaires

- L’Asie : la Thaïlande et l’Inde pour les chirurgies prothétiques

- L’Amérique latine : le Brésil pour les opérations au laser des yeux



Pour un retraité, l’option de se faire soigner dans l’une de ces destinations permet de profiter de soins de qualité à des prix qui peuvent aller jusqu’à 70% moins chers, notamment pour les opérations dentaires et optiques, peu remboursées en France.



D’ailleurs, pour la majorité de ces interventions, la différence entre les tarifs des soins à l’Hexagone et à l’étranger peut couvrir le prix du voyage, du séjour à l’hôtel ainsi que les coûts des soins.









