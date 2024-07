Tour de France : un défi inter-résidences avec Espace et Vie Depuis le 1er juillet 2024, les 28 résidences Espace et Vie se sont lancées un défi inter-résidences à l’occasion du Tour de France 2024 ; l’objectif, réaliser la plus longue distance en vélo d’appartement. Un défi physique et rassembleur renouvelé pour la 4ème année consécutive chez Espace et Vie.







Durant trois semaines, les résidents, salariés, amis, voisins, familles ou encore les partenaires locaux peuvent venir enfourcher les vélos d’appartements et parcourir la plus longue distance possible.



Ce défi sportif et inter-résidences répond à de nombreux objectifs. Cela permet aux ainés de se retrouver autour d’un des événements sportifs les plus populaires et fédérateurs de France. Sachant que de nombreux résidents se passionnent pour le Tour de France et suivent régulièrement cet évènement sportif !



Pour l’occasion, les espaces d’animation et de convivialité des résidences leur permettent de se retrouver et de suivre les étapes ensemble, chacun partageant une anecdote sur une ville ou un site visité, ou encore un souvenir lorsqu’ils suivaient en famille les courses – à la télévision ou sur les routes.



À mi-parcours, un trio de tête se dessine déjà et laisse présager de jolies performances pour les résidents et leurs invités. En effet, pour ce défi, les seniors ont convié leurs familles à se joindre à eux. Les salariés des résidences, accompagnés parfois de leurs enfants, n’ont pas hésité à porter main-forte à nos coureurs !



Après une semaine et demie de compétition, voici les premiers résultats :

Échappée : Espace et Vie de Pornic avec 1190,36 kilomètres

Suivie par Espace et Vie Brest Lambezellec avec 602 kilomètres

la troisième position, Espace et Vie Biviers avec 459,85 kilomètres



Les résultats de ce défi seront connus le vendredi 19 juillet à l’issue de la course officielle. Pour cette occasion, des cérémonies de remise de prix et de remerciements seront organisés dans chacune des résidences participantes.



Des maillots seront remis aux coureurs ayant parcourus la plus longue distance : un maillot jaune pour le prix du résident, un maillot rose pour le prix du collaborateur et un maillot vert pour le prix extérieur.



Autre information : le 18 juillet prochain, à l'occasion de l'étape de montagne du Tour de France entre Gap et Barcelonnette, Claude, 86 ans, passionné par le cyclisme depuis ses dix ans, va suivre les coureurs en minibus pendant tout le trajet grâce à Rêve de Seniors!



