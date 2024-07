Rêve de Seniors : Claude, 86 ans, va suivre une étape du Tour de France Le 18 juillet prochain, à l’occasion de l’étape de montagne du Tour de France entre Gap et Barcelonnette, Claude, 86 ans, passionné par le cyclisme depuis ses dix ans, va suivre les coureurs en minibus pendant tout le trajet grâce à Rêve de Seniors !



Dans la pratique, Rêves de Seniors vise à encourager les personnes âgées à réaliser le rêve qu’elles chérissent le plus depuis longtemps. Cette opération fut lancée à l’origine par la



Aujourd’hui, c’est au tour de Claude, passionné de vélo de 86 ans, de vivre son rêve ! En effet, cet octogénaire va vivre « dans la vraie vie » le 18 juillet prochain, une étape du tour de France, celle qui va de Gap à Barcelonnette dans le Vaucluse.



Claude est passionné de cyclisme depuis l’âge de 10 ans. Et l’octogénaire pédale toujours dans une association provençale . Comme le rappelle Claude, « je suis passionné par le cyclisme depuis l’âge de 10 ans. Et j’en ai aujourd’hui 86, bientôt 87 ! Dès que j’ai été en âge de prendre une licence, je l’ai fait, avec une seule interruption de 30 mois pour cause de service militaire et de guerre d’Algérie ».



Coureur sur route et sur piste, son meilleur souvenir est d’avoir atteint avec son club la demi-finale de la Coupe de France des clubs sur piste. À partir de 1965, à l’âge de 28 ans, Claude Jarno se consacre à sa vie professionnelle et familiale, sans pour autant lâcher sa passion du vélo, mais sans compétition.



Il sera Président de son club de cyclisme pendant 17 ans, et même entraîneur auprès de jeunes cyclotouristes. « J’espère être sur mon vélo le plus longtemps possible, pour le plaisir sportif, la convivialité entre membres du club, et surtout le maintien en bonne santé ! »



L’octogénaire a un goût prononcé pour les ascensions de montagne et les sensations fournies par le dépassement de soi, seul, face à un col. Et ce sont ces sensations d’exaltation qu’il souhaite revivre en suivant les coureurs du Tour de France, et pas uniquement à travers la télévision.



Publié le 05/07/2024 à 08:00 | Lu 3784 fois

