Theurbanbhippieswe : un bloggeur senior suédois rencontre un franc succès sur Instagram

Tout comme Facebook, Instagram s’est également installé dans la vie des seniors amateurs d’Internet et de réseaux sociaux. Et ce compte Theurbanhippieswe qui affiche plus de 55.000 followers (personnes intéressés par le sujet du compte et qui le suivent) en est la preuve.Il est géré par un senior suédois vivant à Malmö. Comme il se définit lui-même, il poste des photos où il est montre qu’il est possible de vieillir tout en restant actif et en s’habillant avec style. Le fait est que l’homme est un fin connaisseur du vêtement masculin, des habits authentiques, pas ceux qui font la mode et qui se démodent…Plus de 7.500 photos, été comme hiver, où il présente ses vestes, ses bonnets, ses jeans Selvedged japonais, ses chaussures bien évidemment. Des choix justes et judicieux. Des vêtements qui sont fait pour durer voire même, être transmis. Un beau compte à suivre.Précisons que de plus en plus de comptes Instagram sont de nos jours, gérés par des seniors. Ce qui n’était qu’anecdotique il y a encore quelques années est en passe de devenir un véritable phénomène de société un peu partout sur la planète où les cheveux gris sont de plus en plus tendance.