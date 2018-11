Article publié le 22/11/2018 à 03:31 | Lu 161 fois Thermalies 2019 : activité physique, eau et coaching Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 24 au 27 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 8 au 10 février à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. Source de bien-être et de santé, la thalassothérapie propose de plus en plus des soins qui associent eau, l'activité physique et le coaching. Voici le zoom sur les nouveautés 2019 dans ce domaine.

Besoin de renouer avec l’effort ou de retrouver une bonne hygiène de vie ? Pour 2019, les centres de thalassothérapie et de thermalisme ont conçu des cures qui associent activité physique, bienfaits des soins et les conseils d'un coach.



Alliance Pornic : la cure sport ou totale remise en forme

Retrouver le goût de l’effort ou modifier son hygiène de vie… La nouvelle cure d’Alliance Pornic est pensée pour toutes les personnes qui désirent (re)-pratiquer une activité physique (parfait pour les seniors qui veulent s’y remettre) selon ses besoins, son temps et surtout, ses envies, à travers les recommandations personnalisées d’un coach sportif.



Plus concrètement, cette cure de six jours vise à renforcer et conserver notre force musculaire, à préserver la santé de son système cardio-vasculaire, mais également à affiner notre silhouette…. Une consultation en début de cure, avec test de Ruffier, électrocardiogramme et Bodyscan, permet de définir les objectifs et ainsi déterminer le programme des séances d’activités physiques personnalisées.



A l’issu de la cure, un dossier est remis comprenant le programme sportif à suivre au quotidien au retour chez soi, ainsi que les résultats des différents tests. Un suivi à distance avec le coach sportif permettra de soutenir les nouvelles habitudes.



Thalazur Cabourg mise sur la personnalisation

Pour se remettre au sport et retrouver un corps énergique et en pleine santé Thalazur Cabourg dévoile cette année de nouvelles améliorations de la cure « Réveil sportif » (six ou trois jours). Destinée à toutes les personnes désireuses de retrouver une activité sportive tout en douceur, cette cure repose avant tout sur la personnalisation du programme.



Chaque client reçoit une liste de soins et activités sportives à choisir en fonction de ses envies et de ses capacités. Le tout avec les conseils d'un coach sportif. En alternant soins et activités diverses, le corps retrouve progressivement sa tonicité et les performances physiques s’améliorent. A noter l’arrivée de nouveaux soins comme le Lyashi Dôme, sauna japonais de haute technologie qui permet de purifier et de sculpter la silhouette ou la douche sous-marine, puissant hydromassage sous-marin de l’ensemble du corps...



En 2019, Thalazur Cabourg met également en place l'aquaboarding, une nouvelle activité sportive alliant amusement et exercices d’intensité tout en flottant sur l’eau. Positionné sur une planche en mousse, on ressent un renforcement musculaire en profondeur, une amélioration de sa condition physique, un travail du système cardio-vasculaire ainsi qu’une amélioration de l’équilibre et de sa posture. Le corps retrouve progressivement sa tonicité et les performances physiques s’améliorent considérablement.



Thermes Marins de St Malo "Mer & Equilibre"

Aux Thermes Marins de Saint Malo, les installations et l’équipe de professionnels permettent à chacun, quelque soit son niveau, de pratiquer une activité physique adaptée. C'est autour de ses quatre savoir-faire historiques, que l’établissement a conçu le nouveau séjour "Mer & Equilibre" (six jours).



Thalassothérapie, qui draine, assouplit, reminéralise. Le Spa, qui détend, relaxe par un profond voyage sensoriel. L'activité physique, qui renforce nos systèmes de vie et prévient le vieillissement de nos fonctions.



"Mer & Equlibre" propose aussi deux activités aquatiques sous la direction d'un coach, l'aquarelaxation et une activité extérieure avec une marche d'oxygénation encadrée par un coach. Quant à la nutrition, un Atelier Alimentation Intuitive (nouveauté) permet de prendre conscience de ses pratiques alimentaires et ainsi de renouer plus aisément avec de bons comportements.



Grande Terrasse Hotels & Spa Marin La Rochelle Châtelaillon: l'alliance sport et bien-être

La nouvelle cure "Séjour Forme Sport & spa" -six jours- proposée par la Grande Terrasse Hôtels & Spa est un mélange de sports et de soins bien-être. Elle est destinée à tous ceux qui veulent se mettre ou se remettre au sport en toute confiance avec l’accompagnement d’un coach, tout en profitant des bienfaits de soins thalasso.



Cette nouvelle cure propose un programme à composer soi-même, selon ses souhaits et sa forme physique. Elle permet de profiter des conseils du coach pour mettre en place de bonnes habitudes et découvrir de nouvelles activités physiques. Elle offre un bilan sportif pour se faire guider dans ses choix, afin d’optimiser la reprise sportive ou améliorer ses performances.



Thalassa Sea & Spa : thalasso & sport pour addicts et débutants

Cet établissement propose deux cures pour retrouver sa vitalité et le plaisir du sport au grand air. Le séjour "Starter Sportif by Polar", aux Sofitel Thalassa et Diététique de Quiberon, est un programme thalasso & sport en trois temps : coaching sportif, suivi nutritionnel et soins de thalasso personnalisés pour une récupération musculaire optimale.



Thérapeutes et matériel de pointe accompagnent ce projet de remise en forme. Ce programme accessible et personnalisé permet de repartir boosté et tonifié. A partir de 4 jours au Sofitel Thalassa et seulement à partir de 6 jours au Sofitel Diététique.



Lors du séjour "Corsica Training" en kayak ou à vélo, le long de la côte ou dans l’eau de mer chauffée, les merveilles naturelles de la Corse s’allient pour aider à retrouver souffle, performance et résistance… sous la direction d'un coach professionnel. Ce séjour est disponible au Sofitel Golfe d'Ajaccio.



Valvital sous le signe de la vitalité

Une semaine pour retrouver forme, tonus et vitalité. La nouvelle cure thermale "Vitalité" proposée aux Thermes Chevalley d'Aix-les-Bains allie soins thermaux et ateliers d’activité physique pour une remise en forme totale. Entre bains hydromassants, modelages, applications de boue thermale, enveloppements mais aussi gym, yoga, fit step, aquagym, pilâtes... C’est l’occasion de se ressourcer et de prendre soin de soi. Une parenthèse de 6 jours pour booster tout son corps. Cette nouvelle cure débutera en avril 2019.









Dans la même rubrique : < > Combattre la fatigue avec la chiropraxie Personnes âgées : 40% ne portent pas de lunettes adaptées à leur vue !