Article publié le 22/10/2021 à 01:00 | Lu 113 fois Thalassa Dinard : source de ressources sur la Côte d'Emeraude





Ancrée dans une nature minérale et végétale, face à la Baie de Saint-Malo, Thalassa Dinard se déploie au travers de ses vastes terrasses et de ses larges baies surplombant la mer. Baigné de lumière naturelle, ce lieu de ressourcement est un temple du bien-être et santé qui propose tout un éventail de programmes conçus avec des médecins spécialistes et encadrés par une équipe d’experts. Un cadre unique sur la Côte d’Émeraude.

Depuis trois décennies, les équipes de ce établissement sont à la recherche des dernières avancées en matière de prévention santé et de bien-être, avec la mer et la technologie de pointe pour source d’inspiration.



Pour 2022, Thalassa Dinard a décidé de développer sa démarche holistique en enrichissant ses trois cures phares par un dispositif thérapeutique de « Réalité Virtuelle ».



Rappelons que la réalité virtuelle est définie comme étant une technologie simulant la présence physique d’une personne dans un environnement créé artificiellement par des logiciels. L’utilisateur peut interagir avec cet environnement, ce qui permet une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat.



Le but de la RV est de permettre de vivre une expérience d’immersion intense. Il s’agit là d’une alliance unique des approches traditionnelles de sophrologie et des dernières innovations technologiques.



De nombreuses études ont été réalisées, notamment en milieu hospitalier, et ont démontré qu’une immersion en réalité virtuelle, permettait de diminuer l’anxiété pré-opératoire ou encore, de réduire l’administration antalgique avant un examen.



La mise à profit de ces résultats a ainsi abouti à une application dans le monde du bien-être. La société Convrgence, le partenaire de Thalassa Dinard, a ainsi développé une solution à la pointe de l’innovation technologique, non médicamenteuse, évolutive, adaptable, mobile (sans fil et sans connexion internet) permettant d’améliorer le bien-être (prévention santé) et le mieux-être (amélioration santé).



Comment ça marche ? Guidé par la voix d'une sophrologue, c'est un véritable voyage dans une bulle de bien-être en temps record. Ces séances de relaxation immersive par le biais de la Réalité Virtuelle, sont proposées dans les 3 programmes phares de Dinard.



Ma parenthèse Mer du Sommeil pour retrouver des nuits réparatrices

Depuis plus d’un quart de siècle, l’établissement propose un programme spécifique qui a été conçu avec le support d'un centre du sommeil. Les insomnies liées au surmenage, à l'anxiété, au stress affectif ou professionnel, aux rythmes de vie irréguliers, peuvent évoluer sur un mode chronique avec de graves conséquences sur le quotidien.



Cette cure doit permettre de retrouver une communication harmonieuse entre le corps et l'esprit, de réguler le rythme biologique grâce au pouvoir de l'eau de mer et de l'air marin. Grâce aux soins, une véritable augmentation du temps et de la qualité de sommeil est déjà constatée durant le séjour.



Ma parenthèse Lâcher-prise pour déconnecter et renforcer l’immunité

Ce programme associe les bienfaits de l’eau de mer à des soins innovants de relaxation. Alliée naturelle de la santé, la thalassothérapie œuvre aussi bien pour prévenir le stress et la fatigue que pour soulager et améliorer l’état physique et mental. En apportant à l’organisme les bienfaits naturels marins, la thalasso régénère profondément et rebooste l’organisme.



Ma parenthèse Bain de Jouvence pour renaître après un cancer

Chaque jour de la cure, la progression des soins est orchestrée pour apporter en douceur une forme de renaissance : harmoniser ses émotions, lâcher prise, apprivoiser son poids, vivre des sensations nouvelles, se reminéraliser. Ce programme, soutenu par le docteur Bendavid, sénologue-oncologue,

s'adresse à toute personne en recherche de bien-être et de prise en charge dans un milieu non médicalisé pendant une phase de traitement ou en phase de rémission.



En surplomb de la pittoresque plage de Saint-Enogat et du sentier des douaniers, avec une vue

panoramique sur l’océan, l’hôtel Thalassa Dinard 4* invite à un séjour iodé en pleine nature. La vue est spectaculaire, panoramique, magnifique.



Bercé par les marées, au grand air vivifiant, l’établissement propose 170 chambres : côté mer pour ne pas la quitter des yeux ; côté jardin, pour encore plus d’espace. Toutes les chambres ont accès direct à la Thalasso et à l’espace Bien-être. Pour les gourmets, l'établissement propose 3 restaurants et un bar.



L’institut de thalasso & spa de 2.800m2 offre 52 cabines de soins au design contemporain et baignées de lumière du jour. De grands espaces de repos entre mer et verdure invitent à la contemplation et à la méditation. Entre les soins, les curistes peuvent profiter de la grande piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 29° ou encore, bouger dans le parcours marin aux jets ciblés, chauffé à 33°.









