Télévision France 2 : "Nous les Européens, Je suis vieux et alors ?"

On le sait peu, mais au Danemark (un pays européen riche), des centaines de milliers de seniors ont décidé de conserver une vie professionnelle, par choix ou nécessité et surtout, s’en plaignent peu !



« Ce n’est pas pour l’argent, c’est par plaisir, et c’est bon pour ma santé intellectuelle » dit Fleming, 78 ans, ancien médecin devenu vendeur dans une épicerie.



« Arrêter de travailler, c’est très ennuyeux. Je ne peux pas imaginer une vie pareille ! » renchérit de son Daisy, qui distribue des journaux de nuit à 73 ans.



Dans ce pays nordique, l’âge de départ à la retraite est fixé à 67 ans. Un âge limite qui est révisé tous les 5 ans. Ainsi, pour un jeune danois de 22 ans aujourd’hui, ce sera… 74 ans. Face à cette tendance au pays du consensus, certains commencent à s’inquiéter…



Sur le plateau de cette émission Eléonore Gay part à la rencontre de ces seniors qui ne se sentent pas vieux, pour qui tout reste encore possible, dans le monde du travail, avec les autres, et pourquoi pas en amour aussi. Ce programme est également rediffusé le dimanche à 10.35 sur France 3.



Tous les numéros de "Nous, les Européens" sont disponibles en replay sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".