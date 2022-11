Téléassistance à domicile et géolocalisée avec Assystel Téléassistance : quelle offre choisir pour protéger une personne âgée ?





La téléassistance apporte sécurité aux ainés et sérénité à leur proche. Elle favorise le maintien à domicile des personnes fragiles souhaitant conserver leur autonomie. Il existe plusieurs formules de téléassistance.

La téléassistance à domicile La téléassistance à domicile permet à une personne âgée de prendre contact directement avec un chargé d'assistance, par simple appui sur un bip d'alarme.

La téléassistance à domicile : comment ça marche ? Un bip d'alarme est fourni à la personne âgée qui le porte en permanence. En cas de besoin, elle exerce une pression sur ce bip d'alarme qui la met directement en contact avec un centre d'assistance disponible 24h24 et 7j/7.



Un chargé d'assistance, spécifiquement formé, discute avec la personne âgée, puis met en œuvre les moyens les plus appropriés pour gérer sa demande.

Quel équipement pour la téléassistance à domicile ? Pour bénéficier du service de téléassistance à domicile, il est nécessaire d'installer un boîtier vocal de téléassistance au domicile de la personne âgée. Ce boîtier permet de joindre le centre d'assistance. Un bip d'alarme est également fourni avec le boîtier.



En cas d'activation, le chargé d'assistance entre en communication avec la personne via le boîtier. Si la personne est trop éloignée du boîtier, ou ne répond pas, la procédure d'urgence est activée. Le chargé d'assistance contacte alors les proches inscrits dans le dossier et, si la situation l'exige, mobilise les secours pour une intervention à domicile.



À cet équipement de base, peut être ajouté un bracelet détecteur de chute, capable de détecter les chutes lourdes et de déclencher une alerte si la personne reste au sol au moins 20 secondes.

La téléassistance géolocalisée La téléassistance géolocalisée permet de donner l'alerte même lorsque l'on se trouve à l'extérieur de son domicile. Un moyen idéal pour oser sortir tout en se sentant parfaitement en sécurité.

La téléassistance géolocalisée : comment ça marche ? La téléassistance géolocalisée est un système de GPS qui permet de localiser la personne équipée lors de ses sorties en extérieur, partout en France. Le système est pourvu d'un système d'alerte, afin de contacter le service d'assistance disponible 24h/24 et 7j/7.

Quel équipement pour la téléassistance géolocalisée ? Un badge de téléassistance mobile est fourni à la personne à protéger. Ce badge dispose d'un bouton d'alarme, d'un haut-parleur, ainsi que d'un micro. Lorsque la personne appuie sur le bouton, elle est immédiatement mise en relation avec un chargé d'assistance.



En cas de besoin, ses proches, et éventuellement les secours, sont prévenus. Le badge se recharge sur son socle de chargement. Son autonomie est de 5 jours et il est équipé d'un système d'alerte avec signal sonore lorsque la batterie est faible.

Bien choisir son offre de téléassistance Il existe donc trois principaux types d'équipements :



• Le bip d'alarme de téléassistance à domicile ;

• Le bracelet détecteur de chute ;

• Le badge de téléassistance mobile.



La téléassistance classique à domicile est particulièrement bien adaptée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Elle permet de joindre une plateforme d'écoute en cas de problème.



Le bracelet détecteur de chute offre une protection renforcée au domicile, particulièrement pour les personnes qui rencontrent des difficultés, permanentes ou temporaires, à se déplacer. La personne équipée n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour déclencher une alerte. Idéal si celle-ci n'en a pas le réflexe, si elle est incapable de bouger ou inconsciente.



La téléassistance géolocalisée est un système convenant particulièrement bien aux personnes âgées qui éprouvent le besoin de se déplacer librement, mais qui ont été fragilisées par des soucis de santé ou une chute récente et souhaitent être en sécurité lors de leurs sorties en extérieur.



L'alerte peut être déclenchée où que soit la personne et sa géolocalisation permet une intervention rapide des secours en cas de besoin.



Article publié le 31/10/2022 à 08:24 | Lu 287 fois





