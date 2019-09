Article publié le 24/09/2019 à 05:22 | Lu 58 fois Tanita : la bioimpédance au service de la santé des seniors Savoir adapter sa pratique sportive à ses capacités physiques devient un jeu d'enfant avec Tanita, le leader japonais de l'impédancemètrie. Un outil qui peut s’avérer très utile aux seniors qui souhaitent améliorer leur condition physique et donc, leur état de santé. Explications.

Ces analyseurs fournissent des résultats rapides et précis sur la composition corporelle : un véritable indicateur de notre santé intérieure, celle que l’on ne voit pas. Ainsi, il devient possible de connaître son taux de graisse corporelle, son taux d’hydratation, sa masse musculaire et osseuse, son niveau de graisse viscérale et son âge métabolique.



Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à la bioimpédance ou analyse de la composition corporelle qui consiste à envoyer un signal électrique faible et inoffensif dans le corps. Ce signal traverse l’eau retenue dans les tissus musculaires hydratés et rencontre une résistance lorsqu’il passe à travers des tissus graisseux.



Cette résistance (appelée « impédance ») est alors analysée avec précision et permet le calcul de la composition corporelle d’un individu en fonction de son sexe, de sa taille et de son âge. La société japonaise Tanita, peu connue en France, est spécialisée dans les technologies relatives à la santé depuis 70 ans.



Ces outils permettent d’effectuer des contrôles au fil du temps et ainsi constater l'impact de notre alimentation et de nos activités sportives sur notre corps. L’impédancemètre BC-730 (51,95 euros) et RD-953 (209,95 euros, ce dernier peut se connecter à votre téléphone pour conserver vos données) de Tanita suivent les variations de poids et analysent l’évolution de la composition corporelle d'une personne grâce à des mesures précises.











Dans la même rubrique : < > Kyanos : une micro-algue aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires Tena Silhouette noir : culotte absorbante, comme un vrai sous-vêtement !