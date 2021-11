Article publié le 29/11/2021 à 01:00 | Lu 126 fois Tables de Noël et vins de fêtes : vins de plaisir et vins de gastronomes





A l’occasion des fêtes de fin d’année, Noël et jour de l’an, les Français aiment se faire plaisir. Des coquilles Saint Jacques, du foie gras, des truffes, des volailles de qualité, une belle pièce de viande, le plaisir est dans l’assiette. Autant de moments d’exceptions qui appellent à être accompagnés de vins de qualité issus des vignobles français.





Nous commencerons avec un blanc du sud de la Bourgogne, un Mâcon La Roche-Vineuse « Les Morlionnes ». Un vin élaboré par la coopérative Terres Secrètes et issu d’une petite parcelle de 1 hectare située sur un côteau de La Roche-Vineuse.



Ce 100% chardonnay, millésime 2019 n’a pas bénéficié de conditions climatiques optimum mais grâce à un travail de sélection intransigeant et une vinification méticuleuse, ce millésime offre de belles qualités gustatives.



Une robe légèrement dorée, un nez de fruits blancs et d’agrumes, une bouche de Yuzu et de pêches blanches avec une belle couleur, ce chardonnay s’accordera idéalement avec un Saint Pierre ou du Turbot mais aussi, avec de belles huîtres charnues ou quelques ormeaux grillés. Un millésime qui peut être conservé entre 3 et 5 ans. Mâcon La Roche-Vineuse « Les Morlionnes » 2019, 10,35 euros. Disponible uniquement à la coopérative.



Du sud de la Bourgogne, nous remontons dans son extrême nord à Irancy. A équidistance d’Auxerre et de Chablis, Irancy est entouré de villages aux noms évocateurs : Saint Bris le Vineux, Vincelottes, Vincelles, cela sent bon les terroirs de France.



Situé dans un vallon, le vignoble d’Irancy a toujours cohabité avec une importante culture de cerises. Si, aujourd’hui, l’Irancy est en majorité du pinot noir, on trouve certaines productions qui lui associent le vieux cépage césar à l’origine de l’Irancy. En AOC depuis 1998, le vignoble d’Irancy est implanté dans une vaste cuvette exposée au sud/sud-ouest et bénéficie d’un ensoleillement idéal.



En l’occurrence, l’Irancy Veaupessiot 2018 que nous vous présentons ici provient d’une parcelle située sur un côteau plein sud de la commune de Cravant. En pinot noir à 90%, il intègre 10% de césar. Appartenant à la galaxie chablisienne Simonnet-Febvre elle-même intégrée à la maison Louis Latour, il bénéficie d’un savoir-faire séculaire.



Une robe rouge cerise noire, un nez léger de petits fruits tout comme la bouche soyeuse, tannique avec discrétion. Il accompagnera idéalement un joli pâté en croûte, un Epoisses ou un Langres.

Irancy Veaupessiot 2018, 14,20 euros.



Avec ce Beaune premier cru Clos des Marconnets nous sommes au cœur des grands noms bourguignons. Ici c’est l’histoire de la viticulture qui nous enveloppe. Le Domaine Chanson possède dans la région de nombreuses parcelles dont ce Clos des Marconnets située sur le haut du côteau qui limite l’appellation de Beaune.



Pour ce millésime 2017, on disposait d’une météo presque idéale avec des raisins parfaits pour la vendange. Dans le verre, on découvre une robe au rouge intense de cerise. Au nez, on retrouve la cerise et du fruit noir comme le cassis. En bouche, la mûre et le cassis dominent une mâche légèrement tannique qui annonce une belle longueur en bouche.



Un vin qui sera parfait avec de la chasse comme un civet de lièvre, un ragoût de sanglier ou de cerf ainsi qu’avec des fromages bourguignons comme l’Ami du Chambertin ; l’Epoisses ou du Langres.

Beaune Premier Cru Clos des Marconnets 2017, 52,60 euros. Domaine Chanson.



Nous terminerons notre proposition avec un vin de Provence. Il s’agit du Château Trians Saint Clément, un côteau varois AOP certifié agriculture biologique. Elaboré à partir de 50% de cabernet-sauvignon et de 50% de syrah et élevé en foudre de chêne, ce vin millésime 2018 est parfaitement structuré avec une robe d’un rouge sombre. Un nez de fruits noir et une bouche de cassis et de mûre avec une note d’épices qui se prolonge avec une belle longueur. Un vin parfait avec une côte de bœuf grillée ou des côtes d’agneau. Vente en ligne :



La vente de vin ligne se développe

Château Fourcas Hosten lance à l’automne 2021 une nouvelle boutique dédiée, accessible depuis son



Les trois vins (Château Fourcas Hosten, Le Blanc de Fourcas Hosten, Les Cèdres d’Hosten) sont disponibles à la vente, à travers plusieurs millésimes, en format bouteille et magnum pour certains. Château Fourcas Hosten lance à l’automne 2021 une nouvelle boutique dédiée, accessible depuis son site internet , permettant de découvrir et acheter les vins du château directement auprès de la propriété ainsi que les visites.Les trois vins (Château Fourcas Hosten, Le Blanc de Fourcas Hosten, Les Cèdres d’Hosten) sont disponibles à la vente, à travers plusieurs millésimes, en format bouteille et magnum pour certains.







