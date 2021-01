Suisse : la plus grande bibliothèque consacrée à la vieillesse

Avec le vieillissement des populations dans le monde, phénomène inédit dans l’histoire de l’humanité, de plus en plus d’ouvrages sont consacrées à la vieillesse, au vieillissement, au « care », aux personnes âgées, aux aidants, etc. Pratiquement pas une journée sans qu’un nouveau livre soit publié sur cette thématique.



Dans cet esprit, l’association suisse Pro Senectute, bien connue et reconnue de tous les spécialistes de l’âge a construit depuis sa création en 1968, ce qui s’annonce comme « la plus grande collection d’ouvrages spécialisés sur la vieillesse et le vieillissement du pays ».



Ces plus de 67'000 titres sont à la disposition des particuliers, des étudiants, des spécialistes et des organisations. L’accès à ce catalogue doit à présent être encore étendu à d’autres cercles.



Afin d’aller encore plus loin, Pro Senectute Suisse et la ZHAW unissent leurs forces : entre mars et avril de cette année, le catalogue de la bibliothèque sera ainsi accueilli au sein de la bibliothèque de la ZHAW à Winterthour.



« Ce déménagement dans un lieu des plus propices nous permettra de renforcer la transmission des connaissances sur la vieillesse et le vieillissement et de donner la possibilité à un public encore plus large d’y accéder » explique Dieter Sulzer, responsable du catalogue de Pro Senectute depuis neuf ans.