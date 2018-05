Article publié le 11/05/2018 à 03:40 | Lu 34 fois Sud-ouest : une octogénaire interceptée par les gendarmes à 160km/h On pourrait la surnommer Mamie Fangio ! En effet, comme le relate un récent article du quotidien régional Sud-ouest, une conductrice âgée de 86 ans a été arrêtée par les gendarmes le 8 mai dernier à bord d’une Twingo pour avoir roulé à 160km/h sans respecter ni les feux, ni les priorités.

Voici une course poursuite qui pourrait faire penser au jeu vidéo GTA, Grand Theft Auto, qui met en scène de personnages roulant n’importe comment à bord de voitures volées et poursuivis par la police. Bien évidemment, il s’agit de ne pas se faire attraper !



C’est un peu ce qui s’est passé dans en début de soirée le 8 mai dernier à Marmande dans le sud-ouest. De fait, les gendarmes ont intercepté une conductrice qui roulait à 160 km/h sur les routes de campagne, mais également en agglomération. Les forces de l’ordre ont reçu plusieurs signalements de cette voiture roulant sans respecter ni la vitesse, ni les feux, ni les signalisations.



Le véhicule, une Twingo, a finalement été intercepté sans créer d’accident ni aucun dommage. Mais surprise, la conductrice était une femme âgée de 86 ans ; comme on peut l’imaginer, son permis de conduire risque de lui être retiré et une enquête est en cours.



En effet, il s’agit de savoir pourquoi l’octogénaire roulait à tombeau ouvert sans rien respecter du code de la route. Un fait divers qui risque de remettre sur le devant de la scène, la question des conducteurs âgés…