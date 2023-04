Spine Align One : la basket qui redresse le dos On le sait, la mal de dos est probablement le mal du siècle… A ce titre, une large majorité des Français (80%) souffre ou souffrira de maux de dos à un moment de leur vie déclare l’OMS. Dans ce contexte, la start-up Spine Footwear présente ce qui s’annonce comme « la première sneaker qui redresse le dos » par son effet biomécanique. Compter 160 euros.







Cette basket de nouvelle génération a été inventée par le docteur portugais Miguel Reis e Silva, médecin du célèbre club de foot du Benfica (depuis 2017) et de l'équipe nationale d’Ultra-Trail (depuis 2016). Ce monsieur est « la » référence dans le traitement de la douleur au Portugal.



Pour développer cette sneaker, le docteur Reis e Silva s’est entouré de partenaires issus de l’industrie du sport et de la mode. Dans la pratique, le port de cette basket de nouvelle génération « permet de redresser, renforcer et protéger le dos à chaque pas » assure le communiqué de la marque.



Comment ? Grâce à la légère surélévation de l’avant du pied qui favorise la flexion des genoux, laquelle inverse la bascule du bassin et corrige naturellement et immédiatement la cambrure de la colonne vertébrale.



Des tests réalisés en laboratoire auraient ainsi prouvé que la semelle brevetée InvertedDrop réduisait de près de 20% la cambrure du dos et ce, en quelques minutes seulement. Rappelons d’ailleurs qu’un dos droit est un dos détendu et apaisé.



A l’inverse, plus la cambrure du bas du dos est prononcée (hyperlordose) plus le risque de pincements et de douleurs au niveau des disques vertébraux est important.



Cette sneaker a fait l'objet d’une étude clinique menée auprès de 51 personnes dans un laboratoire indépendant de biomécanique.



Les points majeurs qui ont été constatés (au-delà de la réduction de 20% de la cambrure du dos) après que chaque personne ai porté ces baskets pendant moins de 5 minutes était une augmentation de 8% de l'activation du principal muscle abdominal pour une posture plus forte et saine et une augmentation de 71% du retour veineux contribuant à réduire l’effet « jambes lourdes » par l’amélioration de la circulation sanguine.



Il a également été constaté qu’en portant régulièrement ces sneakers, le cerveau mémorisait la bonne posture même lorsque vous portez vos chaussures habituelles.



Par ailleurs, une large « boîte à orteils » permet aux doigts de pieds de bouger librement pour encore plus de confort et de bien-être. La matière EVA de la semelle absorbe quant à elle, 50% des chocs. Cela réduit les impacts sur les chevilles, genoux, hanches, cervicales. Ainsi que sur les chaines musculaires des jambes et du dos.



La partie supérieure de la chaussure est fabriquée en Tech-knit qui apporte ergonomie, respirabilité et élasticité. A l’arrière le coussin de protection du tendon d’Achille offre un maintien et une protection supplémentaires.



Enfin, cette basket a reçu un traitement imperméable et antisalissure. Point important pour les seniors, les lacets élastiques offrent un enfilage facile sans délacer. Existe en cinq coloris.

Article publié le 11/04/2023 à 02:00 | Lu 162 fois



Dans la même rubrique < > Medintechs : grand succès pour le Village Prévention L'animal comme auxiliaire thérapeutique par Pierre Nantas, psychothérapeute