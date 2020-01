Article publié le 21/01/2020 à 01:00 | Lu 149 fois Soutenir un proche et prendre soin de soi de Valérie Capelle (livre d'exercices) Les éditions Jouvence viennent de publier un petit ouvrage de Valérie Capelle d’une soixantaine de pages (6,90) intitulé Soutenir un proche et prendre soin de soi -dans la collection Petit cahier et exercices- qui vise à aider les aidants dans leur vie quotidienne.

Pas toujours simple d’être aidant au quotidien. Avant d’aller plus loin, rappelons que le proche aidant est en général l'époux(se), le concubin ou un parent de la personne âgée. Généralement, cette personne doit s’occuper d’un ainé en plus de son travail... Même fait avec amour, cette situation peut vite devenir lourde à porter… Dans ce contexte, de plus en plus de livres tentent de venir en aide à ces aidants familiaux.



Dernier ouvrage en date ? Soutenir un proche et prendre soin de soin. Un petit livre de 60 pages écrit par Valérie Capelle, une orthophoniste de formation qui est également spécialisée dans la fin de vie. Et comme elle le rappelle dans ce livre : « la personne qui compte le plus à mes yeux, c’est moi… C’est grâce à cette conviction que vous deviendrez suffisamment solide pour accompagner l’autre ».



C’est donc pour aider les aidants au quotidien que ce cahier d’exercices pratiques a été lancé. Ces « devoirs » visent à vous montrer comment prendre soin de vos sens, de vos émotions, de votre respiration, en pleine nature ou à la maison. L’idée directrice de cet ouvrage étant qu’il faut prendre du temps de qualité pour soi pour en donner ensuite à l’autre.











Dans la même rubrique : < > Seniordome : une conciergerie pour les plus de 65 ans Alzheimer : 4 initiatives pour accompagner les malades et leurs aidants