Sommeil et Alzheimer : la Fondation Recherche Alzheimer dévoile le premier numéro de Syn'Alz La Fondation Recherche Alzheimer vient de lancer Syn’Alz, une revue scientifique annuelle. Pour son premier numéro, ce magazine traite du sommeil et de son importance pour prévenir la maladie d’Alzheimer. Causes, conséquences, symptômes, traitements, Géraldine Rauchs et une quinzaine d’experts proposent une synthèse des travaux autour du sujet. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 10 Février 2025

« Loin d'être un simple temps de repos, le sommeil est une période d'intense activité cérébrale, essentielle à la consolidation de la mémoire, au bon fonctionnement et à l'élimination des déchets toxiques du cerveau » commente Géraldine Rauchs, directrice de la rédaction de Syn'Alz Sommeil & Maladie d'Alzheimer, Directrice de Recherche à l'Inserm – Equipe Neuropresage GIP Cyceron, Caen.



Et de poursuivre : « dans un monde hyperconnecté, où les stimulations sont permanentes et le sommeil considéré par beaucoup comme une perte de temps, il est essentiel de réaffirmer qu'il est une fonction vitale pour notre organisme et, certainement une des clés pour vieillir en bonne santé ».



« Préserver la qualité de son sommeil pourrait devenir un geste aussi important pour la santé cognitive que la pratique d'une activité physique ou une alimentation équilibrée » conclut la scientifique.



Le sommeil a cette faculté incroyable de pouvoir nettoyer le cerveau, durant les phases de sommeil profond, les protéines toxiques qu’on a accumulées au cours de la journée.



Une de ces dernières, la bêta-amyloïde est une des protéines toxiques de la maladie d’Alzheimer qui s’accumule tous les jours et qui tend à être éliminée grâce à une bonne qualité de sommeil



La maladie d’Alzheimer touche actuellement un million de personnes en France. Avec le vieillissement démographique, ce chiffre devrait connaître une hausse significative dans les années à venir.



À ce jour, aucun traitement curatif n’existe, seuls certains médicaments permettent d’atténuer, voire ralentir les symptômes. La recherche vise à prévenir et retarder la maladie en identifiant les facteurs de risque, dont le sommeil, qui suscite un intérêt croissant.







La rédaction vous conseille < > La Fondation Vaincre Alzheimer et les grandes avancées de la recherche de ces 20 dernières années Alzheimer : état des lieux de la recherche scientifique avec le Dr Marion Lévy