Singapour fait le point sur les risques encourus par les seniors en cas de Covid

Selon de récentes statistiques réalisées par le ministère de la Santé (MOH) de Singapour, les seniors qui ne sont pas entièrement vaccinés représentent 70% des décès par suite du Covid-19.



Chez les 60 ans et plus, il y aurait aussi 13 fois plus de risques de décéder ou d’entrer en soins intensifs pour ces seniors non vaccinés.



On apprend également que les chez plus de 80 ans non vaccinés, les risques de décès à cause du Covid sont de un sur cinq contre un sur 35 chez les personnes âgées de la même tranche d’âge.



Selon le gouvernement singapourien, 16.000 seniors -le pays comptant 639 personnes de 65 ans et plus en 2021- ne seraient pas encore totalement vaccinés et seraient donc très à risque en cas de contagion par le virus.



Dans ce contexte, le gouvernement local incite donc les anciens à se faire vacciner le plus vite possible.