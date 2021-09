Article publié le 28/09/2021 à 10:58 | Lu 172 fois Seniors sur Airbnb : des hôtes particulièrement accueillants





Selon un récent communiqué d’Airbnb, les seniors de plus de 60 ans représentent actuellement plus de 20% des hôtes français sur cette plateforme, une part en constante augmentation depuis le dernier rapport datant de 2017. Par ailleurs, les données actualisées sur les seniors et Airbnb révèlent que les ces hôtes s’avèrent les mieux notés et les plus accueillants, d'après les voyageurs sur Airbnb, avec une note moyenne de 4,80/5 comparée à 4,73/5 pour la moyenne nationale tous hôtes confondus.

On le sait, qu'il s'agisse de compléter une retraite, d'améliorer son niveau de vie ou de maintenir un lien social, de plus en plus de retraités se tournent vers la location saisonnière. Dans ce contexte, les annonces proposées par des hôtes senior restent majoritairement situées dans les zones rurales, sur l'ensemble du territoire.



Voici d’ailleurs, les départements avec la plus forte part d'hôtes seniors en France : le Lot, Occitanie ; le Gers, Occitanie ; la Creuse, Nouvelle-Aquitaine ; la Corrèze, Nouvelle-Aquitaine ; l'Indre, Centre-Val de Loire ; le Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur ; le Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes ; la Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté ; les Côtes-d'Armor, Bretagne et la Manche, Normandie.



Toujours selon cette plateforme de location, l'hospitalité des hôtes seniors se traduit par les revenus générés. Ainsi, le revenu médian pour un hôte de plus de 60 ans sur l'année écoulée s'est élevé à près de 2.300 euros.



Ces hôtes proposant un logement dans les départements ruraux et du littoral suivants comptent parmi ceux qui ont enregistré le plus de revenus : la Somme dans les Hauts-de-France, avec près de 3.550 euros de revenu médian ; la Gironde en Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 3.500 euros ; la Corse-du-Sud en Corse, avec près de 3.500 euros ; les Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine, avec près de 3.150 euros ; le Jura en Bourgogne-Franche-Comté, avec plus de 3.050 euros ; la Charente-Maritime en Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 2.850 euros ; le Calvados en Normandie, avec près de 2.750 euros ; le Finistère en Bretagne, avec près de 2.650 euros et l'Eure en Normandie, avec plus de 2.550 euros.



Et si les seniors aiment partager leur logement sur Airbnb, ils sont tout aussi friands de voyages. Cet été ces voyageurs (toujours sur Airbnb) ont particulièrement plébiscité des villages et destinations au grand air en France : la Baule-Escoublac ; Damvix ; Collongues ; la Couarde-sur-Mer (Ile de Ré) ; Moux-en-Morvan ; Cazouls-d'Hérault ; Équemauville ; Aston ; le Tholy et Pouldreuzic.









Dans la même rubrique < > Cinq expériences "gastro" à Ténérife ! Partir en voyage à l'étranger bien assuré : c'est indispensable ! Eté indien en Touraine : une destination gourmande et généreuse !