Article publié le 11/03/2020 à 09:41 | Lu 1381 fois Semaine mondiale du glaucome 2020 : il faut renforcer le dépistage ! La Semaine Mondiale du Glaucome se tient actuellement jusqu’au 15 mars 2020. En France, l’UNADEV est engagée dans la lutte contre le glaucome et se mobilise comme chaque année avec ses partenaires depuis neuf ans. Pour cette maladie encore peu connue en France, le dépistage est un enjeu primordial. D’où cette grande campagne nationale d’information et de sensibilisation sur les réseaux sociaux, intitulée « Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue ».





En effet, cette pathologie « silencieuse » est insidieuse car elle est sans symptôme jusqu’à un stade avancé ; seuls un suivi régulier chez l’ophtalmologiste, une prise en charge précoce et la mise en place d’un traitement adapté permettent d’éviter d’importantes pertes du champ visuel menant, à terme, à la cécité.



D’où l’importance de la Semaine Mondiale du Glaucome qui s’est imposée, au fil des années, comme un rendez-vous incontournable de sensibilisation dans les pays anglo-saxons et notamment aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, l’Unadev a lancé, tout comme l'année dernière, une grande campagne nationale d’information et de sensibilisation dans les médias et sur les réseaux sociaux intitulée « Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue ». Chaque année, plus de 4000 personnes sont dépistées par le bus du Glaucome de l’UNADEV.



« La mutualisation des actions préventives permet d’envisager de réelles retombées encourageantes » indique Alain Boutet, président de l’UNADEV. Et d’ajouter : « cela pourrait ouvrir la voie à un dépistage plus systématique chez les personnes à risque et aussi, à une meilleure prise en charge des nouvelles techniques chirurgicales dites « peu invasives » ».



