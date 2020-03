Article publié le 04/03/2020 à 01:00 | Lu 77 fois Se mettre à courir quand on est vieux, gros et pas sportif (livre) Les éditions Amphora publient cette année un livre qui s’adresse à ceux qui ne sont pas sportifs mais qui aimeraient bien l’être quand même ! Intitulé Se mettre à courir quand on est vieux, gros et pas sportif (14,95 euros pour 160 pages) et écrit par Nadine Charlat, il devrait vous permettre de mettre en action vos bonnes résolutions !

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, cet ouvrage de Nadine Charlat intitulé Se mettre à courir quand on est vieux, gros et pas sportif ! Un livre qui s’adresse aux « vieux » (mais pas seulement) qui n’ont jamais été sportifs (car il n’est jamais trop tard pour s’y mettre).



Ce guide s’adresse également à ceux qui se cachaient derrière une haie, un arbre ou un poteau à l’école pour échapper aux tours de terrain en course à pied, à ceux qui tentaient d’obtenir des certificats médicaux pour échapper aux séances d’EPS (notamment la natation le jeudi matin), à tous ceux qui avaient toujours trop de points de côté, trop mal aux jambes, pas assez de souffle et qui arrivaient toujours parmi les derniers au cross du collège.



Ce livre va vous accompagner étape par étape pour vous remettre en piste et en course ! L’idée étant que vos bonnes résolutions se transforment en action afin, in fine, de vieillir mieux et en meilleure santé.









