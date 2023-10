Savon solide vs. salon liquide : quel est le meilleur choix pour votre peau mature ? Savon solide ou liquide : un choix déterminant pour votre peau mature ! À partir de 40 ans, les besoins cutanés évoluent. Pour prendre soin de votre peau mature, il est donc important d’opter pour des produits adaptés et de connaître le type de savon qui lui correspond le mieux. Alors, solide ou liquide ? Nous allons tenter de vous éclairer.









Les besoins d’une peau mature



Moins souple et plus déshydratée, elle a besoin d’être nourrie en profondeur pour retrouver une certaine fermeté. Un nettoyage de la peau à base de produits doux et naturels est donc indispensable pour revitaliser votre peau mature. Avec le temps, la peau subit de nombreuses transformations liées à son processus naturel de vieillissement et cela peut entraîner des sensations d’inconfort, telles que des démangeaisons ou des tiraillements.Moins souple et plus déshydratée, elle a besoin d’être nourrie en profondeur pour retrouver une certaine fermeté. Un nettoyage de la peau à base de produits doux et naturels est donc indispensable pour revitaliser votre peau mature. Un savon solide saponifié à froid est par exemple idéal !

Savon solide vs. savon liquide : le duel côté composition Souvent mis de côté au profit du savon liquide, le savon solide semble gagner peu à peu en popularité, notamment grâce à sa composition qui convient à toutes les peaux, dont les plus fragiles. Son procédé de fabrication participe grandement à sa démystification.



En effet, la technique de saponification permet de conserver les propriétés des huiles végétales utilisées (pour la saponification à froid), ce qui assure l’efficacité du salon solide !



Celui-ci ne contient par ailleurs pas de conservateurs et est riche en glycérine, un composant naturel qui hydrate intensément la peau tout en renforçant son film hydrolipidique.



Le savon liquide possède quant à lui de nombreux ingrédients chimiques, qui peuvent être irritants et donc aggraver les tiraillements de votre peau.

Le savon solide : des bienfaits pour le corps et l’environnement Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le savon solide est parfaitement hygiénique, car sa faible teneur en eau empêche la prolifération des bactéries.



Cela représente un réel avantage pour les peaux matures, car elles ont plus de mal à combattre les infections ! Le savon solide à l’huile d’olive est particulièrement intéressant pour ce type de peau, et ce, à tous points de vue.



Grâce à ses ingrédients naturels et sa formule courte (huile saponifiée, huile d’olive d’origine biologique, glycérine végétale et eau), il n’agresse pas l’épiderme et nettoie la peau en douceur, tout en la nourrissant. L’huile d’olive biologique est par ailleurs un composant doux et respectueux des peaux sensibles.



Le savon solide permet également d'adopter une hygiène écologique ! En effet, il est respectueux de l’environnement et s’inscrit dans une démarche zéro déchet, contrairement à son homologue liquide qui est majoritairement vendu dans des flacons en plastique et qui possède une durée de vie moins longue. De plus, grâce à son absence de conservateurs, le savon solide est totalement biodégradable.



Non agressif, naturel et respectueux de l’environnement, le savon solide est donc l’allié idéal de votre peau mature. Saponifié à froid, il est encore plus intéressant !

Article publié le 20/10/2023



