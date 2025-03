Sans tabou : une petite sélection de lovetoys pour les seniors À l’heure où la sexualité est de plus en plus reconnue comme étant un aspect essentiel du bien-être à tout âge, Adam & Ève présente une petite sélection de cinq objets visant à maximiser le plaisir chez les seniors. Sans tabou. A partir de 9,99 euros. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 26 Mars 2025

Le bon choix du lubrifiant



Pour rendre toute expérience plus agréable, l’utilisation de lubrifiant est indispensable. Le Lubrifiant EasyGlide 150 ml (9,99€) permettra un confort optimal, et pour les peaux sensibles, le Lubrifiant Bio Naturel à l’Aloe Vera (12,99€) sera le compagnon parfait.





Gouttes d’amour



Pour celles-ceux qui cherchent à stimuler leur désir, plusieurs options naturelles sont disponibles, telles que le chocolat ou le gingembre. Pour une solution plus rapide et efficace sans avoir recours à des médicaments, les Gouttes d’Amour pour Hommes et Femmes se dévoileront comme un allié efficace (14,99 €).





Huile Body to Body



Pour prolonger les moments d’intimité, ce spécialiste propose de débuter avec un massage grâce à l’huile Body-to-Body 500 ml, ceci afin de diminuer la pression liée à la performance. Cela permet au corps de s’ouvrir au désir, en favorisant une lubrification naturelle et une excitation optimale. Compter 12,99 €.





Des toys pour tous les goûts



Les cockrings se distinguent en offrant des érections plus longues et plus fermes. Le Kit de 3 Anneaux Cockrings (24,99€) permettra une expérience unique. Les vibromasseurs polyvalents, comme le Vibro Pair, (59,99€) permettent également d’explorer le plaisir seul ou en couple.





Womanizer Starlet



Il n’est jamais trop tard pour succomber au charme des stimulateurs clitoridiens. Le Womanizer Starlet 3 (69 euros) est un must-have pour toute personne désireuse d’explorer de nouvelles sensations.





Au-delà des objets, les positions telles que la cuillère, l’amazone et le missionnaire se révèlent idéales pour celles-ceux qui éprouvent moins d’énergie ou qui souffrent de douleurs. En facilitant l’intimité, ces positions permettent de redécouvrir le plaisir sans efforts excessifs.







