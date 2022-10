Article publié le 26/10/2022 à 01:00 | Lu 49 fois Salon des Thermalies 2023 : le bien-être articulaire





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 19 au 22 janvier prochain au Carrousel du Louvre offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur des cures qui favorisent votre capital santé mais aussi et surtout, votre bien-être articulaire !

L’eau c’est la vie. Mais l’eau, c’est aussi un facteur essentiel pour prévenir les maux de la vie quotidienne, retrouver sa sérénité, garder la forme, rebooster l’organisme ou encore, préserver son capital santé…



De nos jours, la recherche du mieux-être est omniprésente et les centres thermaux et certains instituts de thalassothérapie ont su adapter leurs techniques et leurs soins aux besoins et attentes de clients, notamment seniors. Voici le tour des nouveautés 2023 en matière de bien-être articulaire.



Thermes Marins de St Malo, santé et remise en forme

Séjour Mer et capital santé est une parfaite illustration de l'expertise médicale des Thermes Marins, et sous le contrôle de trois médecins du centre. Ce séjour propose une prise en charge personnalisée pour soulager les problèmes articulaires et musculaires.



Massages de kinésithérapie, enveloppements d'algues, séances encadrées en piscines d'eau de mer, (piscine kiné-balnéo, piscine jet lombaire, piscine jet cervical) se succèdent pour remettre le corps en ordre de marche. 6 jours/6 nuits/24 soins (existe en 4 jours/4 nuits/16 soins).



Séjour Mer et Remise en forme. Avec 100% de soins d'hydrothérapie marine, c'est le programme pour se ressourcer et retrouver vitalité, forme, tonus à tout âge. Au programme des soins signature exclusifs. 6 jours/6 nuits/ 24 soins, (existe en 4 jours/4 nuits /16 soins).



Thalasso & Spa Barrière La Baule : Mon odyssée senior

Sur la baie de La Baule, face à l’océan, au milieu du parc de l’Hôtel Barrière Le Royal La Baule, la Thalasso & Spa Barrière propose une expertise de l’univers marin renforcée et de nouvelles surprises à découvrir après sa rénovation totale en 2022.



Sa nouvelle cure Mon odyssée senior comprend des soins fondamentaux conçus pour préserver son capital santé en douceur, avec chaque jour : 2 soins fondamentaux de thalasso, 1 massage thalassothérapie (25mn), la possibilité de 30 mn et un encas sucré (4 jours.)



Cœur thermal Dax réunit deux établissements thermaux : Thermes Bérot et Les Thermes. Pour la saison 2023 il a introduit deux nouveaux soins complémentaires à sa cure thermale : le bain à la térébentine aux vertus myorelaxante et anti-inflammatoire et la thérapie 2.0.



La thérapie 2.0, née d'un partenariat avec la société Effet Papillon qui a développé BLISS DTx, issu de dix ans de R&D avec les experts, praticiens et patients. Ce dispositif a fait l’objet d’études cliniques robustes, qui ont démontré son efficacité principalement dans la réduction de la douleur et de l’anxiété.



Établissement thermal d'Evaux-les-Bains, spécialiste des cures thermales de rhumatologie et phlébologie ajoute un nouveau soin à ses propositions avec la Douche térébenthinée : mélange d’eau thermale et de composant issus du pin pulvérisé sur la peau pour un effet antalgique direct sur les douleurs.



Valvital Montbrun-Les-Bains, programme complémentaire spécial genou, comprenant un bilan kiné de 30 minutes 3 soins (1/semaine) : paraffine ou cryothérapie selon les indications du bilan kiné 6 modelage du genou (2/semaine) de 20 minutes, 9 cours de sport (3/semaine). Cours de sport en

salle de 45 minutes et séances d'aquabike individuelle de 15 minutes.



Les Grands Thèmes Bagnères de Bigorre ont conçu une nouvelle formule alliant Complicité et Bien-Être intergénérations. Pour un inoubliable moment de bien-être en famille, cette formule combine balnéo et soins du visage pour une bonne mine et une peau mature.



Au programme : accès à l'espace détente (bassins, hammam, sauna...), bain thermal ou application

de boue, soin du visage Bol d'Oxygène et un soin. (2 jours).







