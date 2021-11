Article publié le 24/11/2021 à 02:00 | Lu 79 fois Salon des Thermalies 2022 : mieux vivre l'après cancer du sein





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 20 au 23 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les cures après un cancer du sein et sur les maladies féminines.

Aux différentes difficultés à vivre après un cancer du sein s'est ajouté ces dernières années le stress de la pandémie. Outre les soins médicaux, l'après-cancer est une phase psychologiquement très délicate à gérer qui nécessite des soins spécifiques.



Ainsi les cures thermales et de thalassothérapie offrent une nouvelle approche thérapeutique pour aider les personnes en rémission totale à récupérer, à se réapproprier leur corps et à améliorer leur bien-être physique, moral et social. En plus du cancer du sein, les centres thermaux apportent aux femmes une aide face à différentes maladies comme l'endométriose.



Pour rappel, une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie, mais désormais trois cancers sur quatre sont guéris (de l’importance du dépistage, rappelons-le). A noter une avancée majeure en 2021, l'Assurance Maladie prend désormais en charge à hauteur de 50% le coût du Programme Spécifique Post Cancer du Sein, sur la base d'un tarif fixe à 700 € (soit 350 € pris en charge).



Ce programme complémentaire doit obligatoirement s’ajouter à une cure thermale conventionnée dans les orientations des stations référentes. Celle-ci est proposée en 2 formats : 18 jours "classique", 12 jours (prorata du format 18 jours)



Chaine Thermale du Soleil

Ce sont près de 140 femmes qui ont bénéficié de cette cure en 2021. Dès 2022, 7 stations de la Chaîne Thermale du Soleil prévoient au total 36 sessions de cure, pour pouvoir accueillir plus de 400 curistes



Cette cure, présente dans 7 thermes, est basée sur l'accompagnement et la réhabilitation post-thérapeutique des femmes dans leur reconstruction physique, sociale, professionnelle, familiale et psychologique.



Mais elle vise aussi à améliorer durablement la qualité de vie et limiter les risques de récidives du cancer en donnant les clefs pour éviter la reprise de poids et retrouver une activité physique

régulière.



Cette cure comprend : un programme médical et thermal adapté (4 soins/jour), un reconditionnement à l'activité physique (11 séances), un accompagnement alimentaire (2 ateliers diététiques), un soutien psychologique, un accompagnement esthétique.



La Léchère-les-Bains

Ce programme propose une convalescence permettant une transition en douceur entre l'hôpital et la vie quotidienne. Les bienfaits de la cure : réduction de la douleur, décongestion et prévention des

lymphoedèmes, accélération du processus de cicatrisation, assouplissement cutané, et décharge du stress.



Le programme, en complément d'une cure thermale, contient 17 séances individuelles, 14 séances collectives, et un suivi postcure par entretien téléphonique (3,6,12 et 18 mois)



Valvital

Destinée aux femmes en rémission complète, cette cure, proposée par Valvital Station Bourbonne, est basée sur un programme de 12 jours pour aider à une reconstruction physique et psychique. En plus de 4 soins thermaux par jour, 2 activités encadrées sont prévues : activités physiques, ateliers cuisine, consultation avec une diététicienne. Ce programme est proposé en complément d'une cure de 18 jours.



Thalassothérapie et cancer du sein

Thalassa Dinard : bain de jouvence pour renaitre après un cancer

Chaque jour de la cure, la progression des soins est orchestrée pour apporter en douceur une forme de renaissance : harmoniser ses émotions, lâcher prise, apprivoiser son poids, se reminéraliser. Ce programme, soutenu par le docteur Bendavid, sénologue-oncologue, s'adresse à toute personne en recherche de bien-être et de prise en charge dans un milieu non médicalisé pendant une phase de traitement ou en phase de rémission.



La cure de 5 jours, enrichie de toutes les expertises du centre : nutrition, relaxation, Fleurs de Bach et Thalasso, commence le lundi et se termine le vendredi ainsi que la répartition quotidienne des soins a été pensée pour optimiser leur efficacité. Cure de 5 jours (20 soins, 1 séance de relaxation immersive, 1 séance Fleur de Bach).



Relais Thalasso Hendaye : deuxième souffle

Cette cure post-thérapeutique permet d'apprendre à faire face aux personnes en rémission totale ayant subi un parcours médical douloureux et invasif. Protocole de soins spécifiques doublé d’une écoute bienveillante pour atténuer les séquelles physiques et psychiques liées à des traitements lourds comme la chimiothérapie. Cure sur 6 jours avec 26 soins dont 12 soins revitalisants, 7 soins relaxants, 1 soin

détente absolue, 4 soins régénérants, 2 rendez-vous experts avec un sophrologue.



Thalasso Concarneau Spa Marin Resort : nouvelle cure régénérante post-cancer

Pour toute personne ayant souffert d’une pathologie lourde comme un cancer, et vécu un traitement post-maladie éprouvant, Thalasso Concarneau a mis au point un programme de soins doux et attentifs, particulièrement réfléchis.



Une fois que les voyants sont passés au vert, et avec l’accord des médecins traitants, il s’agit de se reconnecter à son corps. Le toucher des thérapeutes, les soins relaxants et l’attention particulière portée à la réhydratation des tissus, notamment après une chimiothérapie, sont particulièrement bénéfiques. Un programme, pour réapprendre à vivre.



Valdys Resort Roscoff

Dans le traitement du cancer, l'approche globale doit être centrée sur l'humain et pas uniquement sur la maladie. On parle d'une approche intégrative dans la démarche des soins conventionnels du cancer.



Au Valdys Resort Roscoff, toutes les expertises sont réunies pour une action positive sur la personne : la micronutrition pour assurer de bons taux en micronutriments (comme un bon taux de vitamine D qui améliore de 40% l’efficacité de la chimiothérapie) ; les soins de bien-être, pour réduire le facteur stress qui affaiblit le système immunitaire ; les soins cosmétiques et esthétiques pour accompagner les femmes dans la ré-acceptation de soi ; l'activité physique encadrée pour réduire le risque de récidive. Cure de 6 jours / 23 soins, plus 2 consultations médicales



Santé intime des femmes

Chaine Thermale du Soleil

La santé de la femme ne se résume pas à la gynécologie « pure ». Elle est complexe et multifactorielle. C’est pourquoi, la médecine thermale a un rôle à jouer dans le parcours de santé globale en prenant en compte des spécificités à toutes les étapes de la vie des femmes.



Thermes de Challes-les-Eaux : cure spécifique endométriose

L’endométriose, maladie intime des femmes par excellence, longtemps ignorée, se définit par la présence, en dehors de la cavité utérine, de tissu semblable à la muqueuse utérine qui subira, lors de chacun des cycles menstruels ultérieurs, l’influence des modifications hormonales.



Les pathologies touchant la peau, les muqueuses vaginales et les tissus utérins impactent sensiblement la qualité de vie et parfois les relations avec l’entourage. La station thermale de Challes-les-Eaux bénéficie d’une expertise médicale très poussée en gynécologie sur notamment l’endométriose, la

névralgie pudendale, le post-cancer gynécologique...



Les eaux thermo-minérales de Challes, qui émergent à une température de 16°C, extrêmement riches en soufre, sont calmantes, ant1nflammatoires, cicatrisantes et antispasmodiques, donc souveraines dans le traitement des muqueuses génitales. Le supplément Cure Spécifique Endométriose n’est pas une cure à part entière, mais un module qui s’ajoute obligatoirement à une Cure Thermale Conventionnée Gynécologie.



Cette Cure Spécifique propose en complément de la cure gynéco un programme d'ateliers, en partenariat avec l'association "Ensemble contre l'endométriose". Le programme de soins comprend en complément d'une cure thermale en gynécologie (72 séances de soins ciblés sur les muqueuses aginales et vulvaires et la sphère pelvienne et lombaire) et différents ateliers qui contribuent à mieux

comprendre le fonctionnement des muscles du bassin et du périnée et à travailler sur leur mobilité et leur assouplissement. Existe aussi à Luxeuil-les-Bains.









Dans la même rubrique < > La sédentarité favoriserait les bouffées de chaleur Le point sur la cervicalgie avec l'Association française de chiropraxie