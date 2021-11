Article publié le 15/11/2021 à 01:00 | Lu 113 fois Salon des Thermalies 2022 : les soins du monde au service du bien-être





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 20 au 23 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les soins du monde au service du bien-être. Idéal pour les seniors.

Nous avons tellement fait de voyages… immobiles ces derniers temps, que le monde nous a terriblement manqué. Dans ce contexte très particulier et inédit, en 2022, les centres de thalassothérapie et de thermalisme font venir le monde à nous et surtout, tous les bienfaits de leurs médecines. Voici un tour d’horizon des soins du monde au service du bien-être.



Thalazur Saint Jean-de-Luz : Yoga et Thalassothérapie

Pour 2022, Thalazur Saint Jean-de-Luz propose une nouvelle cure de 6 jours, 6 nuits associant yoga et thalasso. Le curiste bénéficie d’une recharge minérale en plus du bénéfice physique et mental que procure le yoga. Cette activité sportive ouvre une nouvelle perspective pour améliorer le quotidien et aborder une nouvelle philosophie de vie. La thalassothérapie et le yoga sont un duo parfait pour prendre soin de soi.



Séance yin yoga influencée par les philosophies asiatiques, le taoïsme et la médecine traditionnelle chinoise. Avec le yin, on tentera de prendre conscience des méridiens du corps. Rappelons que chaque méridien est associé à différents organes ou différentes zones du corps pour mieux y faire circuler l’énergie, le chi. Séance de Iyashi, de Hatha Yoga (enchaînement de postures - asanas en sanskrit) ; Cure de 6 jours/6 nuits, 26 soins et activités.



En complément des séances de yoga imposées dans ce programme, le curiste a la possibilité de participer tout au long de sa semaine à des séances de yoga dispensées par des experts de la forme.



Alliance Pornice : le tao de l’eau et kansa wand

La thalasso de Pornic, propose un soin exclusif nommé le Tao de l’eau. Soin aquatique au croisement entre la sonothérapie (thérapie par les sons et vibrations) et le watsu (« water-shiatsu », né du shiatsu et se pratiquant en eau chaude).



C’est un soin très doux et ressourçant en eau à 33°C, entre bercements, étirements et quelques points de pression. Un moment d'échanges durant lequel la personne partage son état (condition physique et mentale du moment, douleurs, stress, émotion, fatigue ou autres…) et permet ainsi de cibler et adapter le soin aux besoins de chaque personne.



Des flotteurs aux jambes apportent un temps de bercements, de massages et de vibrations. Ce soin s’accompagne d’un chant intuitif différent pour chaque bénéficiaire. Les chants intuitifs sont des chants « improvisés » sur le moment par la responsable, différents pour chaque personne. Ce soin est un voyage intérieur qui peut merveilleusement s’adapter à chacun et également accompagner en douceur les instants de pause et de ressourcement, les transitions de vie, en prévision ou pendant des périodes de stress, etc.



Par ailleurs, dans son Espace forme, cette structure propose aussi un nouveau massage Kansa Wand. Une technique de massage alliant oléation d'huile chaude avec l'utilisation d'un bol kansu adapté au visage. L'alliage des métaux du bol (étain, cuivre et bronze) stimule les points marmas. Ces points situés sur le visage sont utilisés dans les massages Ayurvédiques indiens et permettent un drainage

efficace pour évacuer les toxines de la peau, l'élimination d'imperfections.



Biarritz Thalmar : médecin traditionnelle hindouiste

Le nouvel espace Thal’sens de Biarritz Thalmar propose un ensemble de soins, issus de la médecine traditionnelle hindouiste de 50 à 75 min : Soin Malibu massage corporel et apaisant. Soin Shiva, massage corporel énergétique indien, pour rééquilibrer le flux énergétique interne, stimuler le cerveau et harmoniser les chakras.



Soin Shiatsu bien-être, digitoponcture et travail corporel doux, pour stimuler la respiration et les défenses immunitaires tout en agissant sur l’anxiété, la dépression, la fatigue, la mauvaise humeur et la fibromyalgie.



Soin Thai bien-être, digitoponcture et travail musculaire tonique, pour rétablir l’équilibre entre le corps et l’énergie vitale, tout en agissant sur les tensions musculaires, les contractures, le stress et la rigidité. Soin Brahama, massage des jambes et des pieds, pour lutter contre les jambes lourdes et rééquilibrer la circulation sanguine.



Relais Thalasso Hendaye : rencontre ayurvédique et massages du monde

Apprendre à se connaître, c’est apprendre à mieux vivre ! Cette cure s’annonce idéale pour s’ouvrir vers de nouveaux horizons sensoriels et restaurer l’équilibre physique, mental et émotionnel. Grâce à un protocole de soins sur-mesure établi selon les doshas, chacun retrouve le chemin d’une harmonie intérieure et redonne les moyens à son organisme de mieux fonctionner.



La cure propose sur 6 jours, 12 soins revitalisants, 1 soin spa beauté, 5 soins ayurvédiques, 2 soins

détente, 2 rendez-vous avec des experts. Cette cure, uniquement à l'hôtel Serge Blanco est proposée sur 6 jours (22 soins) ou 4 jours (16 soins).



De son côté, la cure Massages du monde invite à un voyage sensoriel inspiré des techniques de massages venues du monde entier : massage spa lomi-lomi, massage spa balinais, massage spa aux bambous, massage spa siam, massage spa panchakarma, massage spa tuina, massage spa tibétain, massage spa oriental terre du soleil... Cette cure est proposée sur 6 jours avec 24 soins et 4 jours avec 12 soins.



Valdys Resort Pornichet : séjour Ayurveda

Pour reconquérir son harmonie intérieure en capitalisant sur les bienfaits du grand air conjugué à la puissante médecine ayurvédique, le Valdys Resort Pornichet - Baie de La Baule a conçu pour 2022, un séjour Ayurveda.



Ce dernier propose un programme adapté en fonction des doshas de chacun afin de rééquilibrer le plus justement les énergies. Soins du corps et de l’esprit assurent à tous une sensation profonde de bien-être. Séjour Ayurvéda - 6 jours / 23 soins et une consultation médicale (séjour également possible en 3 jours) à Valdys Resort Pornichet – Baie de La Baule, Saint-Jean-de-Monts (séjour déjà disponible en 2021 à Douarnenez).



Relais Thalasso Château Les Tourelles Pornichet : séjour Traversée autour du monde

Ce nouveau programme entraîne les curistes dans une évasion salutaire et éminemment relaxante. Deux soins de thalasso par jour, dont un gommage le premier jour pour faire peau neuve et se préparer aux aventures à venir, sous forme de massages de 50 min chacun.



Top départ au Maroc avec le massage Majorelle, qui débute par une purification de la peau avec un gommage au savon noir et au sel touareg dans le hammam, suivi d’un massage dans la plus pure tradition marocaine.



Puis direction l’Asie avec un massage Balinais, associant techniques ayurvédiques et chinoises. Escale en Australie avec un massage Océanie, inspirées des techniques ancestrales aborigènes. Direction les États-Unis avec un massage californien ultra relaxant. Fin de la traversée à Hawaï, avec un Lomi Lomi fait de longs mouvements et de travail en profondeur pour une détente totale. Cure de 5 jours / 6 nuits.









Dans la même rubrique < > Passage à l'heure d'hiver : pas sans conséquences sur le corps humain Salon des Thermalies 2022 : quand la thalasso se met à l'ère post-covid