Article publié le 19/12/2017 à 01:56 | Lu 225 fois Salon des Thermalies 2018 : les soins holistiques pour "lâcher-prise" En trente-cinq ans, le Salon des Thermalies s’est imposé comme « la » référence en matière de santé et du bien-être par l’eau, et révèle à chaque nouvelle édition, les tendances du secteur. En 2018, deux rendez-vous incontournables du thermalisme, de la thalassothérapie, du spa et de la balnéothérapie auront lieu du 18 au 21 janvier 2018 au Carrousel du Louvre à Paris, puis du 2 au 4 mars à la Sucrière à Lyon. Zoom sur l’eau et les soins holistiques pour « lâcher-prise ».

Rythme de vie effréné ? Corps et esprit fatigués ? Tensions physiques et psychologiques à répétition finissent par créer un état de fatigue et d’épuisement général de l’organisme. Pour les surmenés et les stressés, les bienfaits de l'eau associés à un ensemble de soins prenant en compte l'ensemble du corps aident à apaiser les tensions et à retrouver l’harmonie intérieure. Cette parenthèse constitue un point de départ vers de nouvelles résolutions et habitudes de bien-être personnel.



Thalasso Concarneau : stress et pleine conscience

Pour traverser au mieux les épreuves de la vie, il est nécessaire de renouer avec soi-même et de puiser en soi, de nouvelles ressources. En ce sens, le centre concarnois propose un programme novateur où l’on prend soins de son corps et de son esprit en même temps.



Il combine des soins cocooning et relaxants –notamment de nombreux modelages–, ainsi qu’une séance individuelle d’hypnose, avec des séances de pleine conscience (deux heures par jour) dispensées par Géraldine Desindes, spécialiste des pratiques mindfulness et coach en méditation.



Chaque séance se compose de méditations, d’explications sur les mécanismes du stress, d’exercices spécifiques et de temps d’échanges. Ce programme donne aussi tous les outils pour poursuivre la méditation à la maison.



Par ailleurs, au sein du programme « Stress et Pleine Conscience », Thalasso Concarneau introduit une séance individuelle d’hypnose ericksonienne – également disponible en soin à la carte –, réalisée par une professionnelle diplômée en la matière. La séance individuelle et personnalisée apprend à contrôler notre comportement tout en créant de nouvelles habitudes selon notre objectif. Cet outil, simple et accessible à tous, aide à lâcher prise.



Le programme stress et pleine conscience se compose de 18 soins, 4 séances de méditation et un déjeuner Mindful Eating.

Thalazur Carnac : Thalasso et Ayurveda

L'Ayurvéda, médecine ancestrale indienne, permet d'accomplir un « nettoyage » physique, émotionnel et psychique, un renouvellement global de l’Être. Thalazur Carnac et ses praticiens, formés en Inde, proposent une véritable alternative « santé à la source ».



L’objectif étant de tendre vers une amélioration de la santé en amenant à un changement d'habitudes tout en étant conscient et responsable de son bien-être. Aujourd’hui l’Ayurveda s’adapte à chacun et à chaque problématique. C’est pourquoi ce nouveau programme se base sur trois orientations de cure : l'apaisement du corps, le retour à la sérénité et l’harmonie corporelle.



Nouveauté, ce programme comprend l’utilisation de la technique des Basti, réservoirs réalisés à base de pois chiche et de blé. Ils permettent de contenir l'huile chaude médicinale apposée. Elle va pénétrer dans les tissus profonds, extraire les toxines et les excès des doshas (forces vitales) responsables des tensions, pincements nerveux, congestions, inflammations...



Après un bilan de constitution réalisé en début de cure, le praticien personnalise le programme afin d’aider chacun à retrouver sa véritable nature par l'apaisement du corps, des sens, du mental et de l'esprit. Cure Thalasso & Ayurveda orientation « Retour à la sérénité, Pramuda », 5 jours, 6 nuits.

Thalazur Saint-Jean-de-Luz : osez la « Slow attitude »

Surmenage, troubles du sommeil, déséquilibre alimentaire ou encore épuisement émotionnel sont les conséquences d'une vie à toute allure. A Thalazur Saint-Jean-de-Luz, la « slow life » ou l'art de prendre son temps, s’annonce comme étant le tout nouveau mantra bien-être.



Avec sa nouvelle cure anti-stress et slow attitude, ce rituel réapprend aux curistes, au rythme des soins, à vivre le moment présent en toute plénitude grâce notamment à cinq nouveaux soins « Slow » (exclusivité Thalazur Saint-Jean-de-Luz).



Accompagné d'experts Thalazur en diététique et sophrologie, les curistes profitent notamment de l'atelier de partage et d'échange pour une « Slow dégustation gourmande » ou encore de « la Slow marche pleine conscience » face à l'océan pour s'initier à un mode de vie plus doux. Cure Slow attitude 6 jours/6 nuits, 27 soins et activités.

Grand Hôtel Les Flamants Roses : séjour zen

Abhyanga, Shiatsu, Shiroshamni, Watsu…. Point commun entre ces différentes approches ? Ces soins dits holistiques ont la particularité de prendre soin de la personne d’une façon globale. En parfaite synergie avec les soins de thalasso, ils trouvent naturellement leur place au sein de la nouvelle cure proposée par le Grand Hôtel Les Flamants Rose. Le programme Zen Equilibre, composé uniquement de soins individuels, est une invitation au lâcher-prise. Une prise en charge complète du corps pour retrouver un équilibre physique et mental. Cure Zen Equilibre, 6 jours et 18 soins

Thalassa Sea & Spa : cure « D Stress »

Pour faire face à un mode de vie hyperactif et urbain très souvent subi par une clientèle sous pression permanente, Thalassa Sea & Spa poursuit sa démarche de stress coaching et propose des programmes propices au lâcher-prise et à la sérénité.



Respirer, souffler, se détendre, tout est mis en œuvre pour que le corps et l’esprit retrouvent un second souffle. La cure « D Stress » d’une durée de 4 à 6 jours avec 3 à 4 soins par quotidien permet de mesurer le stress (mesure by Beflow).



Au programme : recharge de l’organisme en sels minéraux et oligo-éléments pour lutter contre la fatigue et le stress avec un bilan OligoScan, soins essentiels de thalasso, nutri-cosmétique et micro-nutrition D-Lab. Détente avec la musicothérapie et des séances d’Aqua-relaxation.



Pour apaiser, dénouer les tensions, se réequilibrer : lithothérapie, réflexologie plantaire, ostéopathie aquatique, cryothérapie du corps entier, fascia-beauté, modelages / massages. Pour se recentrer, retrouver l'énergie : ateliers de relaxation, respirologie, sophrologie, méditation, Do In…



Cure proposée sur les sites suivants : Le Touquet Paris-Plage, Trouville-sur-Mer, Ile d’Oléron, Biarritz, Fréjus.

Thermes de Vittel : soins traditionnels chinois

Unique en Lorraine, le centre de soins traditionnels chinois Yuanvi Center propose une très large palette des soins holistiques prodigués par des praticiens diplômés de l’Université de Rebei en Chine. Ces soins visent à améliorer la circulation énergétique du corps, débloquer les tensions, combattre le stress et entretenir l’harmonie corps-cœur-esprit chère à la tradition chinoise.



Parmi les différents soins proposés citons : Soin Force de vie pratiqué sur l'ensemble du corps, cette technique est conçue pour harmoniser l'énergie. Les mains du praticien suivent les méridiens d'acupuncture, les articulations, les zones réflexes du corps et peuvent se concentrer sur une partie en relation avec une zone douloureuse.



Soin Feu énergétique (65 mn) inédit en France, ce soin est prodigué à mains nues et avec du feu par le praticien en chef de l'institut et son élève, tous deux également experts en arts martiaux. Un voyage corporel qui laisse une sensation de rajeunissement et d'harmonie.

Thermalies 2018

Carrousel du Louvre – Paris

Du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2018

La Sucrière – Lyon

Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018



