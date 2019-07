Article publié le 02/07/2019 à 01:37 | Lu 115 fois Salon Zen : quatre techniques pour développer votre capacités d'attention et votre créativité A l’occasion de Salon Zen, le salon dédié à l’épanouissement personnel et l’art de vivre qui se tiendra à Paris du 26 au 30 septembre prochain pour sa 32ème édition, revenons plus en détail sur quatre technique d’Etats Modifiés de Conscience (EMC) qui permettent de favoriser le développement de vos capacités d’attention et votre créativité. A l’Espace Champerret.

Dans un monde qui va vite, trop vite même, nous en oublions parfois que nous possédons de réels potentiels pour affiner notre acuité d’attention et notre créativité. Comment ? Par exemple, en agissant sur les rythmes et ondes transmises dans le cerveau, certaines méthodes (hypnose ou méditation) permettent de développer nos EMC. Favorisant ainsi le déploiement de notre conscience, on accède à une autre perception de notre environnement et une autre sensibilité.



L’hypnose

En instaurant une plus grande suggestibilité, l’hypnose favorise les changements positifs. Elle permet l’accès à un EMC reliant le cerveau gauche rationnel (lié au mental et à l’analytique) et le cerveau droit émotionnel (lié à l’intuition, à la créativité, à l’imagination…).



Par les techniques d’inductions hypnotiques, il est possible d’agir sur l’activité cérébrale et de la modifier. Ainsi, le rythme du cerveau passe des ondes bêta (état de veille habituelle) aux ondes alpha voire thêta, au rythme plus lent.



Cet état de conscience procure de nombreuses actions positives : meilleure concentration,



Technique Monroe

La méthode sonore Hémi-sync de l’Institut Monroe favorise l’hémisynchronisation des deux hémisphères cérébraux ainsi que l’expérimentation de différents niveaux de conscience nommés. Les recherches actuelles tendent à démontrer que lorsque les deux hémisphères du cerveau d'un sujet fonctionnent de façon synchronisée, il lui est possible d'accéder à un état hautement productif et cohérent, centré et unifié.



La méditation

La méditation permet de se recentrer et d’arrêter le vagabondage de nos pensées, responsable du manque d’attention. En prenant conscience de cette errance, il est possible d’intervenir sur cet automatisme du cerveau. Les exercices de respiration participent à développer l’attention focalisée, en facilitant la concentration par le souffle.



Les exercices d’ouverture attentionnelle consistent à accueillir toutes les sensations, émotions ou pensées qui nous envahissent et agir dans une perspective d’observateur pour ramener l’attention à l’instant présent. Ce travail sur la pensée a également pour but d’acquérir le non-jugement, c’est-à-dire de ne pas se laisser envahir par des pensées, qu’elles soient anxiogènes ou favorables, qui participent à la déconcentration.



Le Rebirth

Technique basée sur la respiration consciente, le Rebirth agit sur tous les plans de notre être physique et psycho-émotionnel. En cours de séance, il permet de réduire les ondes alpha et béta (liées aux activités corticales) et augmenter les ondes delta (ondes du cerveau du bébé où le monde est perçu dans son unité sans limite distinctive) et théta (liées aux enfants de 2 à 6 ans et correspondant à l’apprentissage des grands principes universels – amour, douleur, pouvoir, père, mère).



Ces états modifiés favorisent une meilleure conscience du corps, des émotions, une confiance en soi et en les autres, une harmonie entre le corps et l’esprit… idéaux pour se recentrer sur le moment présent et développer sa créativité.









