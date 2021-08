Article publié le 02/08/2021 à 01:00 | Lu 46 fois Roger On : le complément d'écoute selon Phonak





Le Roger On de Phonak mesure moins de 10 cm et pèse tout juste 27 g, mais ce concentré de technologies au design contemporain a été conçu pour aider les utilisateurs d’aides auditives et d’implants cochléaires, donc de nombreux seniors, à mieux comprendre les conversations dans les situations difficiles, notamment dans le bruit ambiant et à distance. Explications.

« Nous savons qu’entendre dans le bruit ambiant ou depuis l’autre bout d’une pièce reste un défi

pour certains utilisateurs d’aides auditives ou d’implants cochléaires – et cela même avant la

distanciation physique et le port du masque », explique Jon Billings, vice-président marketing de

Phonak, fournisseur d’aides auditives.



Et de préciser que cet appareil « associe performance auditive, facilité d’utilisation et flexibilité dans un élégant microphone qui peut être utilisé dans quasiment toutes les situations d’écoute ».



Le principe est simple : dans une ambiance bruyante ou lorsque la distance devient plus importante, les aides auditives séparent moins facilement les sons rendant plus difficile la compréhension de ce qui se dit. Il devient alors important de les compléter avec un microphone.



Ce nouveau produit, baptisé Roger peut être utilisé dans quasiment toutes les situations d’écoute. Compatible avec la quasi-totalité des aides auditives et implants cochléaires il est entièrement automatique et change de mode selon qu’il est utilisé sur une table, accroché à un vêtement ou tenu en main.



Ainsi, en mode Conférence, un accéléromètre active un faisceau pointant vers le haut pour veiller à ce que la qualité de la parole soit préservée quelle que soit la position*. Il peut être connecté à une télévision, un ordinateur ou tout autre périphérique audio pour une transmission de haute qualité en stéréo. Il est aussi protégé contre les éclaboussures d’eau (conforme à la norme IP54).



Équipé de la technologie MultiBeam 2.0**, cet appareil peut localiser la direction des paroles émises et sélectionner automatiquement la personne qui parle. En mode interview 2.0, il utilise trois microphones en même temps pour permettre à l’utilisateur de se concentrer sur un orateur ou, dans une

conversation de groupe lorsqu’il y a du bruit ambiant, de pouvoir comprendre tous les intervenants.



Enfin, il dispose d’une application spécifique, myRogerMic, qui permet de le contrôler depuis un smartphone. L’application permet de personnaliser les paramètres du Roger On selon l’environnement et les préférences de l’utilisateur.



Roger On est proposé en version Champagne et Graphite. Il se charge via un port USB-C et bénéficie d’une autonomie d’utilisation de huit heures. Il est disponible sur le marché depuis juin 2021.



*Selon des mesures techniques effectuées au RISE (Institut de recherche suédois) le 16 avril 2019

** La technologie MultiBeam 2.0 n’est disponible que pour des appareils auditifs équipés de RogerDirecttm









