Article publié le 05/11/2021 à 01:00 | Lu 71 fois Revival Roberts : le style et le son puissance trois !





Depuis 1932, Roberts crée des produits audios qui vous procurent bien plus qu’une simple expérience d’écoute, avec à la fois un design unique et une qualité audio sensationnelle. De quoi créer de l’ambiance ou tout simplement, apporter une touche de gaieté en plus dans votre maison.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Roberts dispose à ce titre d’une large gamme de produits allant des radios au design iconique à des systèmes connectés permettant d’écouter tous les formats musicaux, incluant le DAB. En adoptant cette technologie depuis plusieurs années,



Roberts se positionne comme l’un des pionniers et permet de bénéficier d’ores et déjà de ses avantages : simplicité d’utilisation et meilleur son. Aucune perturbation ou différence entre régions. Meilleure représentativité des stations locales et création de nouvelles fréquences. En résumé : une meilleure expérience radiophonique !



La Revival Petite est une très belle addition à la famille Revival mais aussi la plus petite et plus portable des radios Roberts à ce jour. La Revival Uno BT est une radio portable iconique avec Bluetooth, FM et 20 stations préprogrammées.



Enfin, la Beacon 325 / 335 est la première gamme d’enceintes Bluetooth portables de la marque. Des enceintes dédiées au streaming audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable ? Leur batterie rechargeable intégrée propose jusqu’à 15 heures d’autonomie. La 335 permet aussi le couplage stéréo.



Source Roberts dispose à ce titre d’une large gamme de produits allant des radios au design iconique à des systèmes connectés permettant d’écouter tous les formats musicaux, incluant le DAB. En adoptant cette technologie depuis plusieurs années,Roberts se positionne comme l’un des pionniers et permet de bénéficier d’ores et déjà de ses avantages : simplicité d’utilisation et meilleur son. Aucune perturbation ou différence entre régions. Meilleure représentativité des stations locales et création de nouvelles fréquences. En résumé : une meilleure expérience radiophonique !La Revival Petite est une très belle addition à la famille Revival mais aussi la plus petite et plus portable des radios Roberts à ce jour. La Revival Uno BT est une radio portable iconique avec Bluetooth, FM et 20 stations préprogrammées.Enfin, la Beacon 325 / 335 est la première gamme d’enceintes Bluetooth portables de la marque. Des enceintes dédiées au streaming audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable ? Leur batterie rechargeable intégrée propose jusqu’à 15 heures d’autonomie. La 335 permet aussi le couplage stéréo.







Dans la même rubrique < > Montre Huawei GT3 : plus de cent modes d'entrainement Anker Soundcore Frames : des lunettes de soleil intelligentes LEGO ressuscite le mythique Titanic en 10.000 briques