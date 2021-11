Article publié le 03/11/2021 à 01:00 | Lu 127 fois Retrouver un emploi : comment bien rédiger sa lettre de motivation





À 50 ans ou plus, vous pourriez penser que vous êtes plutôt vers la fin de votre carrière et que vous n’avez plus qu’à attendre confortablement la retraite. Oui, mais parfois la vie en décide autrement : un licenciement économique, une expérience professionnelle qui tourne mal ou encore, un besoin de renouveau et vous voilà sur le marché du travail. Pas de panique ! Après 50 ans, vous avez encore énormément de choses à apporter, il faut juste savoir se mettre en valeur.

Comment s’adapter au marché du travail actuel ?

Depuis votre dernière recherche d’emploi, le monde qui vous entoure a changé, et c’est aussi le cas du



Montrez que vous aussi, vous avez évolué et que vous avez su vous adapter : postulez en ligne, soyez à l’aise avec le numérique, soignez votre profil sur les réseaux sociaux professionnels. La concurrence sera certainement plus jeune, mais c’est aussi 20 ans d’expérience de plus pour vous que les autres n’ont pas forcément.



S’inspirer des lettres de motivation sur internet

Sauf s’il est précisé dans l’offre d’emploi qu’elle n’est pas nécessaire, rédigez-en une. En effet, il est difficile de donner un aperçu de votre personnalité et de votre intérêt pour le poste avec un simple CV, et la lettre de motivation peut vous permettre de personnaliser votre candidature.



Il existe de nombreux sites internet qui se sont spécialisés en modèles de lettre de motivation,



Les points-clés d’une lettre de motivation réussie

Pour que votre lettre de motivation vous permette de vous démarquer et donne envie au recruteur de vous contacter, voici quelques précieux conseils :

• Présentez-vous, décrivez au recruteur la personne que vous êtes et donnez-lui envie de vous rencontrer et de travailler avec vous.

• Adaptez votre lettre de motivation au poste que vous convoitez. Montrez votre intérêt pour l’entreprise et mettez en avant uniquement les expériences et qualités en lien avec le poste pour lequel vous postulez.

• Eclaircissez certains points de votre CV qui pourraient être mal interprétés (période creuse, reconversion professionnelle...) et tournez-les à votre avantage.

• Indiquez vos disponibilités pour être contacté, cela permettra au recruteur d’appeler au bon moment pour vous, vous serez alors dans les meilleures conditions pour échanger.



